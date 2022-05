Wirbel im Gemeinderat: Kein Pächter für Stadtsaal in Sicht

Werbung

Nach wie vor ist für den Stadtsaal und die Sporthalle in Waidhofen kein neuer Pächter in Sicht. Veranstalter müssen daher seit dem Rauswurf von Richard Damberger im Sommer 2020 (die NÖN berichtete) auf die Dienste eines externen Caterers zurückgreifen.

Küchennutzung gegen Aufschlag für jeden möglich

Um die Nutzung der Küche prinzipiell für jeden beliebigen Caterer ermöglichen und abrechnen zu können, stand in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend eine Ergänzung des Mietvertrages für die Nutzung der Stadtsaal-Infrastruktur auf der Tagesordnung. Konkret sollen Veranstalter, welche die Küche nutzen wollen, einen Aufschlag von 15 Prozent auf die jeweilige Mietsumme – diese richtet sich nach der Zahl und Größe der angemieteten Räume – entrichten.

Heftige Kritik an dieser Lösung kam von der FPÖ: „Wir hatten schon bei den vorhergehenden Pächtern lauter finanzielle Bauchlandungen, wenn wir jetzt jeden hingehen lassen, ist in einem halben Jahr alles hin oder weg. Wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich einen Wirt bekommen“, gab FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl zu bedenken.

„Wir müssen uns nach den momenanten Gegebenheiten richten, es gibt keinen Pächter, aber sehr wohl Veranstaltungen, die wir über die Runden bringen müssen. Wir können nicht sagen, wir vermieten den Stadtsaal nicht, weil wir keinen Pächter haben“, entgegnete SPÖ-Gemeinderat Franz Pfabigan. Dass eine Infrastruktur-Vermietung klappen kann, zeige die Feuerwehr Waidhofen, die oft Equipment für Veranstaltungen verleihe und das mit einem genauen Übergabeprotokoll regeln würde.

Bürgermeister: „Ziel ist, Pächter zu finden“

Ins gleiche Horn blies auch Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP): „Das Ziel ist, einen Pächter zu finden, das ist aber momentan schwierig. Schulen, Vereine und Institutionen wollen Veranstaltungen abhalten, wir lösen das derzeit eben mit einem Caterer“, sagte Ramharter.

Auch für Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) ist ein Geschlossenhalten des Stadtsaals in Ermangelung eines Pächters keine Option. „Dass es grundsätzlich nicht mit einer Vermietung der Küche funktioniert, glaube ich nicht. Im Gemeindezentrum in Thaya klappt es ja auch. Man muss den Vereinen nicht von vornherein unterstellen, dass sie Sachen kaputt machen“, merkte Litschauer an.

ÖVP-Stadtrat Thomas Lebersorger betrachtete die Sache als Übergangslösung. „Man kann sich das ähnlich wie bei einem Mietwagen vorstellen. Es gibt eine genaue Übergabeliste, wenn etwas fehlt oder kaputt ist, dann trägt der Mieter dafür die Verantwortung“, versuchte Lebersorger die Bedenken der FPÖ zu zerstreuen.

Sorge um Umgang mit der Einrichtung

Waldhäusl platze an dieser Stelle der Kragen: „Ich habe nie gesagt, die Vereine sind schuld, sondern wenn die irgendeinen Caterer nehmen, der nicht aufpasst!“ erhob Waldhäusl seine Stimme, um klarzustellen, worin genau er das Problem sieht. Nämlich nicht beim Veranstalter, sondern bei dem von diesem frei wählbaren Caterer, den man eben nicht kenne und wo man nicht wisse, ob er mit dem Inventar sorgsam umgehe. Was man daher brauche, betonte Waldhäusl abermals, sei ein fixer Pächter.

Warum es diesen noch nicht gibt, liegt für den FPÖ-Stadtrat in der Verantwortung der ÖVP-IG-Koalition: „Weil ihr untätig seid! Nicht irgendwas behaupten, fangt einmal zu arbeiten an“, forderte Waldhäusl.

Vizebürgermeister Martin Litschauer ließ diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen: „Es gab mehrfach Gespräche mit Kandidaten, die sich dann aber doch nicht drüber getraut haben. Dass wir nichts gemacht haben, ist eine Unterstellung“, stellte Litschauer klar.

FP-Gemeinderat Anton Pany hielt wiederum den Mietaufschlag mit 15 Prozent für zu niedrig angesetzt. Was nichts koste, sei auch nichts wert, gab er zu bedenken. Ramharter entgegnete, dass eine höhere Miete letztlich die Vereine treffen würde und daher nicht Sinn der Sache wäre.

Vorschlag: Pacht für ein Jahr nur einen Euro

Pany schlug daraufhin vor, die Pachtkonditionen zu attraktivieren: „Meinetwegen sagen wir, einen Euro für das erste Jahr.“ Ein Vorschlag, der beim Bürgermeister durchaus auf offene Ohren stieß. „Mein Zugang wäre, wir regeln das umsatzorientiert. Unterhalb einer gewissen Umsatzgrenze ist keine Pacht zu bezahlen“, schlug Ramharter vor. „Bei einem kostenlosen Jahr wäre ich auch dabei“, schloss sich Pfabigan an.

Nachdem alle Standpunkte ausdiskutiert waren, ließ der Bürgermeister abstimmen. Die Mietvertragsanpassung wurde mit den Stimmen von ÖVP, IG und SPÖ beschlossen, die FPÖ gab Gegenstimmen ab.

