Wohnbaugesellschaft Kamptal: Auftakt für großes Wohnbau-Projekt

Recht still war es in den vergangenen Jahren um das Wohnbauprojekt der Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Kamptal mit Sitz in Horn am Grundstück des ehemaligen Landespflegeheims geworden.

Nun geht es jedoch los – in einem ersten Bauabschnitt sollen zwölf Mietwohnungen im verbliebenen alten Wohnhaus im Südwesten des Grundstücks errichtet werden. Aufgrund der Gesamtgröße des Grundstücks von rund 4.000 Quadratmetern soll die Bebauung in mehreren Etappen erfolgen und am Ende rund 80 Wohnungen umfassen.

Die „Kamptal“ hatte das Grundstück, das sich neben der Rotkreuz-Bezirksstelle befindet, im Herbst 2018 erworben (die NÖN berichtete). Aufgrund anderer Projekte in Waidhofen wurde die Bebauung jedoch erst einmal hintangereiht. In den vergangenen Wochen kam dann plötzlich Bewegung in die Sache.

Rodungsarbeiten für Sanierung nötig

Als Vorbereitung für die Bauarbeiten wurden Rodungsarbeiten auf dem stark verwachsenen Gelände durchgeführt und Sträucher und Bäume entfernt, die entweder wild aufgegangen waren oder durch ihre erreichte Größe und Alter der künftigen Nutzung des Gebäudes entgegenstanden.

Diese Arbeiten führten zu einer Reihe von Bürgeranfragen, da manche Leute grundlose Baumfällungen vermuteten. Dies ist jedoch nicht der Fall. Seitens der „Kamptal“ wird gegenüber der NÖN klargestellt, dass die Bäume am Areal so lange wie möglich stehen bleiben und in Zukunft auch Ersatzpflanzungen im Sinne der Grünanlagengestaltung erfolgen werden. Die Rodungen seien mit der Stadtgemeinde Waidhofen akkordiert, um sicherzustellen, dass keine laut Baumkataster geschützten Bäume gefällt werden.

Die Rodungen rund um das Bestandsgebäude im Südwesten des Grundstückes an der Josef-Pisar-Straße waren notwendig, um eine Zufahrtsmöglichkeit und eine Eingerüstung des Gebäudes zu ermöglichen.

Durch die nachhaltige Sanierung des Bestandsobjekts wird die vorhandene Baustruktur bestmöglich genutzt und ressourcenschonend neuer, zeitgemäßer und barrierefreier Wohnraum geschaffen. Der erste Bauabschnitt, der gerade konkret geplant und behördlich eingereicht wird, umfasst zwölf Mietwohnungen mit jeweils zwei oder drei Zimmern.

Errichtet werden die Wohnungen unter Verwendung von Wohnbauförderungsmitteln des Landes Niederösterreich. Die Bebauung des Areals wird in Abstimmung mit der Stadtgemeinde Waidhofen durchgeführt. Vormerkungen für die Wohnungen sind bei der Wohnbaugesellschaft „Kamptal“ bereits möglich.

