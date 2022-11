Workshop: Räuchern in Raunächten

Werbung

Geräuchtert wurde am vergangenen Freitagabend in der Saalmühle. Unter dem Titel „Räuchern und Raunächte“ brachte die Naturpädagogin Eunike Grahofer den zahlreichen Teilnehmern ihres Workshops bei, wie und womit man in dieser Jahreszeit räuchern kann und welche Kräuter sich wofür eignen.

Begonnen wurde mit den Grundlagen. An Ausrüstung braucht man für den Start nicht viel. Mit einem Teelicht als Wärmequelle kann man schon etwas anfangen. „Es geht bei allen Räuchertechniken darum, die in den Pflanzen enthaltenen ätherischen Öle herauszulösen und im Raum zu verbreiten“, erklärt Grahofer.

Dies wurde dann im Laufe des Abends auch praktisch umgesetzt – gemeinsam stellten die Teilnehmer eine Räuchermischung her. Auch auf die Mythologie und das Brauchtum der Raunächte, die im Zeitraum um den Jahreswechsel liegen, ging Grahofer ein. Sie gelten als „Losnächte“– Nächte, die besonders gut geeignet sind, um Prognosen für das kommende Jahr zu erstellen, eine Zeit, wo man Bilanz ziehen und sein Leben reflektieren kann. Alte Strukturen können aufgebrochen werden und neue entstehen.

Die Zahl der Raunächte bewegt sich je nach Region zwischen vier und zwölf, die bekanntesten sind vom 21. auf 22., vom 24. auf 25, vom 27. auf 28. und vom 30. auf 31. Dezember sowie vom 4. auf 5. und vom 5. auf 6. Jänner.

