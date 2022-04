Zeitzeugin Annemarie Höpfl verstorben

Werbung

Ihr gesamtes Leben verbrachte Annemarie Höpfl in Waidhofen. Am 6. April verstarb sie im Alter von 95 Jahren.

Geboren am 29. Dezember 1926 als Tochter des Gymnasialprofessors Anton Pellet in einem Zimmer des ehemaligen Finanzamtes wächst sie ab 1932 im neu gebauten Haus ihrer Eltern in der Neuwirthsiedlung auf. Nach der Volksschule besucht sie ab 1938 das Gymnasium, das damals eine „Oberschule für Jungen“ war, in der auch zwei Mädchen unterrichtet wurden. Kriegsbedingt wird die achte Klasse im März 1945 ohne Matura beendet, im Abgangszeugnis jedoch die Hochschulreife bestätigt. Ihr Wunsch, im damals unsicheren Wien ein Studium der Medizin oder Pharmazie zu absolvieren, scheitert. In einer Ausgabe der Waidhofner Stadtnachrichten aus dem Jahr 2008 erinnert sich Annemarie Höpfl an die Zeit des Krieges: „Bei politischen Veranstaltung wird marschiert, Tuch und Knoten sind Teile der Uniform, von Ottenschlag nach Spitz an der Donau müssen zu Fuß 37 km marschiert werden, um dort in einem Lager in einer Schule in Mitterndorf für ein Bad in der kalten Donau fit zu sein.“ (Auszug).

Ihr Gatte, der aus Graz stammende Arzt Herbert Höpfl, wird 1942 dem Krankenhaus Waidhofen zugeteilt. Nach dem Krieg heiraten Annemarie und Herbert Höpfl. Der Ehe entstammen sechs Kinder.

Annemarie Höpfl war eine agile Zeitzeugin und geschätzte Bürgerin der Stadtgemeinde Waidhofen. Bis vor Kurzem war sie auch immer noch mit dem Fahrrad zu ihren Einkäufen unterwegs. Sie war stets in liebevoller Sorge um ihre Familie bemüht.

Die Verstorbene wird am Freitag, 22. April, ab 13.30 Uhr, in der Friedhofskapelle in Waidhofen zur Verabschiedung aufgebahrt, um 14 Uhr eingesegnet und in der Familiengruft bestattet. Ein Requiem in der Stadtpfarrkirche findet um 14 Uhr statt. Es wird gebeten, von Kranz- und Blumenspenden abzusehen und den dafür vorgesehenen Betrag für die Caritas-Hauskrankenpflege zu spenden. Eine Spendenbox wird bei der Verabschiedung in der Friedhofskapelle aufgestellt.

