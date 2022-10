Zertifiziert: Aktive Jugendarbeit im Bezirk

287 Gemeinden stehen ab sofort im Zeichen aktiver Jugend-Partnerschaft. Im Bezirk Waidhofen wurden die Gemeinden Gastern, Groß Siegharts, Karlstein, Kautzen, Raabs, Thaya, Vitis und Waidhofen ausgezeichnet.

Die Rekordzahl erfreut Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister anlässlich der Zertifizierung der Jugend-Partnergemeinden in Tulln: „Eigentlich überrascht es mich nicht, denn was unsere Gemeinden für unsere jungen Menschen leisten, erlebe ich Tag für Tag im ganzen Land. Ich sehe großes Engagement und umfangreiche Angebote – für und vor allem gemeinsam mit der Jugend. Die Zertifizierung als „NÖ Jugend-Partnergemeinde“ ist für die Gemeinde ein besonderes Qualitätszeichen, das Jugendarbeit mit hoher Qualität und umfangreichem Angebot aufzeigt. Der Bogen der Kriterien für eine Jugend-Partnergemeinde spannt sich von der aktiven Mitbeteiligung junger Menschen in der Gemeinde, dem Raumangebot für die Jugend bis hin zu Jobinitiativen, persönlichen Zukunftsperspektiven und einem attraktiven Freizeitangebot.

Landesrätin Teschl-Hofmeister möchte in Zukunft aber auch noch mehr EU-Gelder für kommunale Jugendprojekte abholen: „Ich war gerade erst in Brüssel und ich sehe viele neue Möglichkeiten, um mehr ERASMUS+ und ESK Projektmittel in die niederösterreichischen Gemeinden zu bringen. Die Europäische Union hat ihr Budget für den Jugendbereich bis 2027 enorm aufgestockt. Diese Gelder müssen vor allem auf kommunaler Ebene ankommen. Die Jugend:info NÖ steht dabei mit einem einsatzfreudigen Team als Regionalstelle zur Verfügung.“ Die Zertifizierung ist von 2022 bis 2024 gültig und wurde im Rahmen einer Festveranstaltung am 14. Oktober 2022 in der Messe Tulln vergeben.

