Muss die „Kunst. Galerie.Waldviertel“ zusperren? „Das ist nicht das, was ich will. Mein Ziel ist, die Galerie in den nächsten Jahren weiterzuführen, aber das geht nur im Mit einander“, erklärt Betreiber Jimmy Moser. Er vermisst den Rückhalt seitens der Stadt.

Herbert Höpfl (Die Grünen) ist Stadtrat für Kultur in Waidhofen. NÖN-Archiv

Denn der Gemeinderat hat beschlossen, der Galerie 1.000 Euro an Subvention zu gewähren: Moser hat um 5.000 Euro gebeten. Und: 2019 und 2020 betrug die Höhe noch 2.500 Euro. „Das war an und für sich eine Anschubförderung zum Start“, erklärt Kulturstadtrat Herbert Höpfl (Die Grünen). Schon 2020 sei geplant gewesen, die Förderung auf 1.000 Euro zu beschränken. „Wir haben uns jetzt auf die Basisförderung geeinigt, der Gemeinderat hat so entschieden.“ Der Beschluss fiel tatsächlich einstimmig, Kritik war trotzdem zu hören. Stadtrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) forderte in einem Gegenantrag 3.000 Euro für die Galerie, die die Kultur und noch dazu die Innenstadt belebe. ÖVP-Gemeinderat Johannes Stumvoll fand, dass man bei diesem Punkt sicherlich noch diskutieren könne. „Vielleicht findet sich ein Mittelweg.“

Der Rest der ÖVP und die Grünen lenkten nicht ein: Waldhäusls Antrag fand mit den FPÖ- und SPÖ-Stimmen keine Mehrheit, Stumvoll enthielt sich. Die 1.000 Euro-Förderung, eingebracht mit einem Dringlichkeitsantrag, kommt dann mit allen 29 Stimmen der Fraktionen zum Beschluss: „Damit sie wenigstens die 1.000 Euro kriegen“, erklärte Waldhäusl.

Galerie-Betreiber Moser spricht von einer „Arroganz und Gleichgültigkeit“ seitens der Stadt. „Die Reduktion auf diesen Betrag ist ein klares Zeichen, dass man die Galerie nicht wertschätzt. Was ich auch kritisiere, ist, dass man die 1.000 Euro mit einer derartigen Überzeugung beschließt, obwohl sich keiner dieser 28 Menschen damit auseinandergesetzt hat.“

Über Steuergelder und Zeichen der Gemeinde

Höpfl erwidert, dass es um öffentliche Gelder gehe und „dass man vorsichtig damit umgeht“. Die Galerie sei zudem nicht der einzige Verein, den die Gemeinde unterstützt. „Jimmy Moser ist keinen Millimeter von seiner Forderung von 5.000 Euro runtergestiegen. Es gibt keinen Verein, der dieses Geld kriegt, bei Weitem nicht“, erläutert Höpfl. „Wir sehen im Moment auch nicht wirklich, dass er so wie andere Vereine Maßnahmen setzt, um Investitionen aufs nächste Jahr zu verschieben.“

Moser hält an der Investition in die Homepage mit virtuellem 3D-Rundgang – eine „absolute Rettung“ im Lockdown – fest: „Ich lasse mir von unserer Professionalität nichts nehmen.“ Er werde versuchen, die fehlenden 4.000 Euro einzuholen. „Leichtfertig gebe ich die Galerie nicht auf.“ Sonst werde er den Betrag „privat bezahlen, damit ich einen ausgeglichenen Finanzhaushalt habe“.

Aber: „Sollte heuer kein deutliches Zeichen der Gemeinde kommen, sehe ich die Sinnhaftigkeit nicht mehr gegeben.“ Was wäre ein solches Zeichen? „Dass man mich einmal einlädt und vielleicht alle 29 Mandatare zu einer Sitzung“, will er Einblick in sein Tun geben.