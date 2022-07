Zusammenstoß mit Elektrofahrzeug im Kreisverkehr

Werbung

Die Lenkerin eines Elektrofahrzeuges war auf der Thayastraße stadtauswärts unterwegs. Beim Kreisverkehr B5/B36 fuhr sie in den Kreisverkehr ein und wollte die 2. Ausfahrt in Richtung Thaya nehmen. Zur gleichen Zeit fuhr der Opel-Lenker auf der B5 von Richtung Wien kommend ebenfalls Richtung Kreisverkehr. Aus bislang unbekannter Ursache krachte der Opel beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der Front gegen die rechte Seite des Elektroautos. Dabei wurde dieses zur Seite gedreht und blieb auf der Fahrbahn beschädigt stehen. Glücklicherweise blieben bei diesem Unfall alle Beteiligten unverletzt.

Während der Opel trotz seiner Beschädigungen seine Fahrt fortsetzen konnte, war eine Weiterfahrt des Elektrofahrzeuges nicht mehr möglich. Die alarmierte Feuerwehr Waidhofen/Thaya musste das Fahrzeug bergen. Mittels Wärmebildkamera wurden die Fahrzeugbatterien kontrolliert, um eine Beschädigung der Akkus auszuschließen. Während der Bergungsarbeiten musste der Unfallbereich gesperrt werden und es kam zu einer Staubildung. Die Polizei übernahm die Absicherung und Verkehrsregelung im Bereich des Kreisverkehrs.

