Zwei Verkehrsunfälle innerhalb kurzer Zeit auf der B5

1. Einsatz:

Der Lenker eines roten Mercedes war auf Landesstraße von Hollenbach kommend in Richtung Bundesstraße 5 unterwegs. Eigenen Angaben nach, konnte der Fahrer sein Fahrzeug auf der schneeglatten Fahrbahn aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte in den Kreuzungsbereich hinein. Ein von Wien kommender Lenker eines schwarzen Mercedes krachte daraufhin in den roten Mercedes.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß um die eigene Achse gedreht und kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand. Aufgrund der Beschädigungen war eine Weiterfahrt der Fahrzeuge nicht mehr möglich. Die örtlich zuständige Feuerwehr Altwaidhofen forderte die Feuerwehr Waidhofen/Thaya zur Unterstützung bei der Bergung nach.

2. Einsatz:

Noch während sich die Feuerwehrkameraden im Spindraum umzogen, wurde die Feuerwehr Waidhofen/Thaya von der Feuerwehr Rafings-Rafingsberg zu einem weiteren Unfall gerufen. Die Lenkerin eines Mazda 2 kam auf der Bundesstraße 5 in der Nähe von Lichtenberg ins Schleudern und rutschte über eine Böschung. Die Lenkerin blieb bei diesem Unfall glücklicherweise unverletzt.