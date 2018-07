Trauer um einen langjährigen Kommunalpolitiker: Der ehemalige Vizebürgermeister und Stadtrat Johann Pusch ist im 84. Lebensjahr verstorben.

Der Ehrenbürger der Stadt Waidhofen war über viele Jahrzehnte „das Gesicht“ der Sozialdemokratie in der Bezirksstadt Waidhofen. In die Politik war Pusch allerdings bereits im April 1965, also mit knapp 30 Jahren, als Vizebürgermeister der damaligen Gemeinde Aalfang im Bezirk Gmünd eingestiegen. Nach der Zusammenlegung der Gemeinde Aalfang mit der Gemeinde Amaliendorf war er dann geschäftsführender Gemeinderat.

Nach verschiedenen Posten in der Textil- bzw. Metallindustrie wurde Pusch im Mai 1959 Betriebsratsobmann der Firma Zimm in Heidenreichstein. 1963/1964 absolvierte er die Sozialakademie und ab November 1965 war Hannes Pusch, wie er von seinen Freunden und seiner Familie genannt wurde, 30 Jahre lang ÖGB-Bezirkssekretär in Waidhofen.

Hannes Pusch genoss einen ausgezeichneten Ruf

1974 wurde er in den Waidhofner Gemeinderat berufen, von Mai 1975 bis 1995 fungierte er als Stadtrat, von 1995 bis 2000 als zweiter Vizebürgermeister und von 2000 bis 2009 wieder als Stadtrat. Johann Pusch war für das Friedhofs- und Feuerwehr- und Verkehrswesen zuständig.

Besondere Verdienste erwarb Pusch um den großvolumigen Wohnbau in Waidhofen, gemeinsam mit Siedlungsgenossenschaften entstanden so 260 Wohnungen unter größtmöglicher Einbindung der regionalen Wirtschaft.

Hannes Pusch war auch Mitglied des Sparkassenrates der Waldviertler Sparkasse von 1842, und als solcher kämpfte er 2005 bei der wirtschaftlichen Krise der Bank mit persönlichem Einsatz um das weitere Vertrauen der Kunden.

Hannes Pusch genoss weit über seine Weltanschauung hinaus einen ausgezeichneten Ruf, er war bekannt für seine Handschlagqualität. Dinge, die mit ihm vereinbart worden waren, wurden nicht mehr in Frage gestellt.

Als er aus dem öffentlichen Leben der Bezirksstadt ausschied, wurde er mit der höchsten Auszeichnung der Stadt Waidhofen, der Ehrenbürgerschaft, bedacht.

Das Begräbnis von Hannes Pusch findet am Freitag, 3. August statt. Um 13 Uhr beginnt die Einsegnung in der Stadtpfarrkirche, anschließend wird dort ein Requiem zelebriert, abschließend Beisetzung auf dem Friedhof Waidhofen im Familiengrab.