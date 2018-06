Christoph alias „Stoff“ Dangl, verstarb in der Nacht von Sonntag auf Montag im Alter von 65 Jahren. Dangl lag seit einem Verkehrsunfall 2002 rund 16 Jahre im Wachkoma.

1976 trat er die Arbeit bei der Bezirkshauptmannschaft an, wo er 1989 zum Leiter der Jugendabteilung wurde. Von 1990 bis 2002 war er als Obmann der Personalvertretung tätig.

Seine Freizeit verbrachte Dangl am liebsten mit Musik und war 1979 Mitbegründer des Waidhofner „Folk-Clubs“.

„Einerseits hatte er den Wunsch, sich durch Musik auszudrücken, andererseits die Freude, mit Künstlern aus dem In- und Ausland in Kontakt zu kommen“, sagt Vereinsobmann Herbert Höpfl über seinen verstorbenen Freund. Durch ihn sei es gelungen, die Stadt aus ihrem „Dornröschenschlaf“ zu wecken. Von 1979 bis 1984 und von 1999 bis 2002 war Dangl selbst Obmann des Folk-Clubs. Die ersten Konzerte mit irischer und schottischer Folkmusik fanden noch in seinem privaten Keller in der Haydnstraße statt.

Dangl war auch Initiator des „Musikfestes“, dem heute größten Festival des Waldviertels. 2004 erhielt er den Kultursonderpreis des Landes NÖ verliehen. „Seine spontanen Musikauftritte auf der Gitarre, seine Ideen, sein Organisationstalent und sein Charisma galten in der Musikszene als legendär!“ erinnert sich Höpfl.

Das Begräbnis findet am Samstag, dem 23. Juni um 14 Uhr in der Friedhofskapelle Waidhofen statt, Aufbahrung ab 13.30 Uhr.