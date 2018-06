Ein heftiges Gewitter sorgte für die Überschwemmung des Anlieferungsbereiches.

Ein heftiges Gewitter sorgte innerhalb weniger Minuten zu heftigen Niederschlägen. Der Starkregen überflutete den Anlieferungsbereich bei der Fa. Lidl, da die installierten Pumpen die Wassermassen nicht bewältigten. Innerhalb weniger Minuten rückten drei Einsatzfahrzeuge in die Brunner Straße zum Unwettereinsatz aus. Bei der Fahrt zum Einsatzort wurden zwei durch das Regenwasser herausgedrückte Kanaldeckel im Bereich des Mitterweges wieder eingehängt.

Am Einsatzort angekommen nahm der Einsatzleiter Kontakt mit der Filialleitung auf. Die fest installierten Pumpen wurden wieder in Betrieb genommen, um den Wasserstand im Anlieferungsbereich zu senken. Nachdem das Regenwasser in ein nebenanliegendes Auffangbecken gepumpt worden war, konnte mit der Reinigung der eingesetzten Ausrüstung begonnen werden.

Feuerwehr Waidhofen/Thaya

Um 12:40 Uhr konnte die Einsatzstelle der Filialleitung übergeben werden und die Einsatzkräfte wieder einrücken.