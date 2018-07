Aus dem Bezirk Schwechat machte sich eine 20-Jährige auf den Weg ins Waldviertel, um in der Silvesternacht ihrem Vater einen Besuch abzustatten. Die 20-Jährige glaubte den Vater alleine am Hof im Bezirk Waidhofen, da die schwerkranke Mutter kurz zuvor in einem Heim untergebracht worden war, und sie wollte den Leidgeprüften ins Neue Jahr begleiten.

Der Anblick einer fremden Frau, einer Bekanntschaft aus dem Internet, wie der Waldviertler eingestand, am Hof der leidenden und abwesenden Mutter, versetzte das Blut der 20-Jährigen in Wallung. Außer sich vor Empörung und Wut drohte sie dem Vater: „Ich werde dich umbringen, dann liegst du neben der Mama!“

"Ich war nur so wütend"

„Ja, ich habe das gesagt, aber doch nicht so gemeint. Ich habe ihm nichts getan. Ich war nur so wütend. Die Anwesenheit der anderen Frau, während die Mama im Heim ist, hat mir nicht gepasst“, beteuert die 20-Jährige vor Gericht. Der Vater habe sie nach der Drohung rausgeworfen, und seit diesem Zeitpunkt gehe man sich aus dem Weg und habe kaum noch Kontakt, erzählt die Beschuldigte.

Als der Bedrohte in den Zeugentand tritt, kommen von ihm, aber auch von der Tochter, sichtlich beschämte Blicke, dann bricht es aus dem Vater heraus: „Es tut mir leid. Du wirst immer meine Große, mein Kind bleiben.“ Dann stürmt er zur Tochter hin und beide fallen sich weinend in die Arme.

Nach der tränenreichen Versöhnung setzt es für die einsichtige 20-Jährige von Richter Gerhard Wittmann eine dreimonatige Bewährungsstrafe.