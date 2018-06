WAIDHOFEN Katharina Tschakert und Dany Reiter - zwei musikalische Cousinen aus Waidhofen - singen in diesem Sommer auf der Burg Gars.

Katharina Tschakert (sie war 2017 bereits Publikumsliebling als „Papagena“) ist heuer das Hirtenmädchen im Operndrama „Tosca“, das am 12. Juli Premiere in der historischen Kulisse der Burg Gars feiert. Nur wenige Wochen vorher - am 15. Juni - stand Dany Reiter auf den gleichen Bühnenbrettern - als „Anni Frid“ in der großen ABBA-Show.

„Musik spielt in unserer Familie immer eine große Rolle“, erzählt Dany Reiter, die wie ihre Cousine aus Waidhofen stammt. Beide leben heute in und bei Wien. Bei Familienfeiern wird gerne gemeinsam gesungen. Was, ist dabei nicht so wichtig, schließlich haben beide eine klassische Gesangsausbildung und Erfahrungen im Pop-Genre. „Da kann es schon sein, dass einmal bei der Geburtstagsfeier von Tante Heidi gejazzt wird ...“, schildert Reiter.

Ob Operndiva oder Popqueen - dass die eine beim Auftritt der anderen auf der Burg Gars im Publikum sitzt, ist selbstverständlich. „Sie ist ja meine Lieblingscousine ...“, hört man gleichzeitig.

Infos: unter www.burg-gars.at.