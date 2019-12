Was soll man von Herrn Vizebürgermeister halten, wenn er sich der Tierschutz-Demo vor seinem Haus nicht stellt, sondern seinen Schweinebraten im Backofen hüten muss? Darf er dieses überhaupt? Das Gasthaus ist doch eine GmbH, an der der Landesrat immer noch ein Drittel hält. Hat er nicht als Landesrat Berufsverbot? Beinhaltet das nicht auch das Gasthaus selber, wo er sehr oft am Herd oder am Gehsteig steht und Hendl grillt? In letzter Zeit steht auf der großen Tafel vorm Haus „Heute kocht der Chef“. Herr Waldhäusl hat aber doch NICHTS mit dem Gasthaus Goldener Hirsch zu tun. Irgendwie passt das alles nicht zusammen.

Und außerdem kann man doch nicht das ganze Jahr immer wieder auf dem öffentlichen Gehsteig vor dem Gasthaus grillen. Sicher wird es als Parteiveranstaltung deklariert. Da braucht nämlich keine Gebrauchserlaubnis beantragt werden. Irgendetwas läuft falsch. Bei seinen Kocheinsätzen werden Herrn Waldhäusl sicher die Gedanken gekommen sein, wie er den Waidhofner Bürgermeister in die Pfanne am Herd schlagen kann. Wie sonst ist diese neuerliche alte Diskussion zu verstehen?

Hat Herr Landesrat endlich öffentlich aufgelegt, wie er „sein Haus“ am Hauptplatz finanziert hat? Soweit mir bekannt ist, kann Herr Waldhäusl sein Vizebürgermeistergehalt gar nicht spenden, da er laut des Bezügebegrenzungsgesetzes gar kein Gehalt dafür bekommt, da er rund 16.000 Euro jeden Monat in St. Pölten verdient. Wenn jemand im Rathaus mit einer anderen Parteiauffassung etwas falsch macht, wird jeder sofort an den Pranger gestellt, das gilt aber anscheinend nicht für sich selber.

Warum kann man nicht als Bürger unserer Stadt freundlich und normal miteinander umgehen, auch wenn am 26. Jänner 2020 Gemeinderatswahlen sind.

Pia Gudenus