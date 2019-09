Maurice Androsch hat bei der Nationalratswahl 2017 ein Mandat, damals stand er auf der Landesliste an zweiter Stelle hinter Sonja Hammerschmid. 2019 steht sein Name nur mehr auf der Bezirksliste der SPÖ Waidhofen: Dass er im Parlament bleibt, gilt als nicht wahrscheinlich.

NÖN: Warum steht Ihr Name nicht auf der Landesliste für die Nationalratswahl im September?

Maurice Androsch: Das ist Politik, Politik ist Veränderung. Wenn sich die Partei neu aufstellt, dann bin ich der Letzte, der sagt: Ich stehe dem im Weg. Wir haben das Reißverschlusssystem, die Quotenregelung, die Wahlkreise: Das spielt in der Mandatsverteiliung eine Rolle. Der 15., 17. oder 35. Platz birgt eine geringe Chance für ein Mandat. Ich habe mich nach internen Diskussionen entschieden, nicht auf der Landesliste zu kandidieren, bin aber Spitzenkandidat im Bezirk Waidhofen.

Befindet sich die SPÖ in einer Umbruchphase?

Androsch. Bei jedem Wechsel an der Spitze befindet sich die Partei in einer Umbruchphase. Sich nicht zu verändern bedeutet Rückschritt. Ich glaube, dass sich Pamela Rendi-Wagner ernsthaft und engagiert bemüht, mit der SPÖ eine starke Kraft in der Republik zu sein. Bei manchen Punkten bin ich kritischer.

Bei welchen?

Androsch: Die Frage nach der Kommunikation und die Frage nach dem großen Ziel, das man vor Augen hat. In manchen Bereichen – und ich sage jetzt nicht, welche – wird vielleicht zu wenig Tempo und Konsequenz an den Tag gelegt. Interne Querschüsse wird es immer geben, aber ich halte sie für entbehrlich. Man muss sich nichts öffentlich ausrichten, trotzdem sollte in der Kommunikation nachgeschärft werden. Ich spreche nicht vom Newsletter, der regelmäßig ausgeschickt wird, sondern vom direkten Gespräch, und zwar so, dass die Parteilinie in der Parteistruktur durch alle Ebenen klar ankommt.

Wie war die Zeit im Parlament?

Androsch: Ich war auch Bundesrat, aber der Nationalrat ist eine Spur spannender. Ich bin Tierschutzsprecher und setze mich sehr beim Thema Tiertransporte ein, noch im September werden Entschließungsanträge im Parlament behandelt. Ich war im BVT-Untersuchungsausschuss vertreten, die Fraktionen haben dazu ihre Berichte abgeliefert, die im Herbst im Nationalrat behandelt werden.

Wie tat sich die SPÖ in ihrer Oppositionsrolle?

Androsch: Für uns war’s jedenfalls eine turbulente Zeit: Die Tendenz war da, zu Neuwahlen hinzusteuern. Wenn man in der Opposition ist, dann ist das eine logische Folge.

War der Misstrauensantrag der SPÖ, die die gesamte Regierung abwählte, im Nachhinein betrachtet eine gute Entscheidung?

Androsch: Das war wichtig und war auch keine leichte Entscheidung. Das, was Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video von sich gegeben hat, ist verwerflich. Die Republik ist kein Ausverkauf. Die ÖVP hat gewusst, mit wem sie sich ins Bett legt und mit wem sie sich verheiratet. Wenn man dann in einer so schwierigen Phase wie nach dem Auftauchen des Videos kein ernsthaftes Gespräch mit der Opposition sucht, dann bringt das keine Stabilität. Der Schritt war für die Menschen draußen unverständlich, aber eine logische Folge. Der Bogen wurde überspannt.

Wie haben Sie den BVT-Untersuchungsausschuss erlebt?

Androsch: Für mich war es überraschend, was in der Republik möglich ist. Ich habe ab und zu unseren Fraktionsführer Kai Jan Krainer vertreten und finde, dass wir viel aufzeigen konnten. Das, was unter Herbert Kickl abgelaufen ist, war eine Katastrophe. Manchmal hatte man das Gefühl, man befindet sich mitten in einem Hollywood-Streifen. Und es war sehr intensiv, weil man tausende Aktenseiten lesen und Fragen vorbereiten muss. Das läuft alles neben der alltäglichen Ausschuss-Arbeit. Wichtig ist aber, dass man genau hinschaut. Die Sicherheit der Republik und Bevölkerung darf nicht gefährdet sein. Wir brauchen befreundete Nachrichtendienste und müssen die Zusammenarbeit mit ihnen gewährleisten können.

Was soll bei Tiertransporten noch erwirkt werden?

Androsch: Wir wollen mehr Kontrollen vor allem zwischen dem Beladen und Entladen der Tiere. Die meisten Verstöße passieren auf der Straße. Der nächste Punkt ist mehr Transparenz, weil zurückschauende Kontrollen schwierig sein können. Dass Tiere tausende Kilometer transportiert werden, soll mithilfe von Förderungen und der Stärkung des Regionalmarktes minimiert werden. Da muss man viel umdenken, kann aber viel beitragen. Wichtig ist mir auch: Die Mehrzahl der Transporteure hält sich an Gesetze, aber wenn jemand mehrmals schwerwiegend – das heißt Tierleid – gegen das Gesetz verstößt, dann muss ihm die Lizenz entzogen werden. Das fördert jene, die das gut machen.

Wie läuft die Arbeit im Parlament unter der jetzigen Regierung ab?

Androsch: Was wir schon merken, ist, dass die Regierung dem Parlament mehr Aufmerksamkeit schenkt, als das früher unter Bundeskanzler Sebastian Kurz war. Gesetze wurden ohne große Begutachtungszeit durchgepeitscht. Das hat sich geändert. Im Parlament sitzen Volksvertreter: Das zu negieren, ist ein schwerer Fehler. Das hat Kurz eindeutig getan und das hat sich letztlich gerächt. Jedes Thema, das von der Opposition gekommen ist, war tabu und wurde blockiert, auch die Tiertransporte. Das Spiel der freien Kräfte hat diese Programmatik der türkisblauen Regierung aufgelöst.

Verliert man dabei die Kosten aus den Augen?

Androsch: Ich glaube, dass man mit Fingerspitzengefühl, auf Augenhöhe und vor allem mit Verantwortungsbewusstsein handeln muss. Es besteht immer die Gefahr, dass Parteien die ein oder andere Wählerstimme mit unausgereiften Schnellschüssen holen wollen. Aber wenn man sich der Möglichkeiten und Gefahren bewusst ist, passiert das nicht. Und wenn man parteiübergreifende Gespräche führt, kann sich schon einiges tun.

Was planen Sie für die Zukunft?

Androsch: Dass ich nicht auf der Landesliste stehe, heißt nicht, dass ich aus der Politik raus bin. Ich habe sehr viel von meinem privaten Leben geopfert: Die Zeit in der Landesregierung war die intensivste, auch mit dem Thema Flucht und Asyl 2015. Mein jüngster Sohn wurde in dem Jahr geboren. Ich denke, es wird sehr angenehm werden, mehr Zeit für meine Familie zu haben. Das, was ich nicht vermissen werde, ist der Intrigantenstadel (lacht).

Wie geht’s beruflich weiter?

Androsch: Ich bin Polizist, ich bin nur freigestellt, und kann wieder zurückkehren. Die Details werden sich in den nächsten Monaten entscheiden, sofern ich kein Mandat habe. Das weiß ich ja nicht: Ich habe auch nicht geahnt, dass ich je in der Landesregierung sein werde. Jetzt werde ich vor der Wahl fürs Waldviertel laufen. Das ist mir wichtig, denn gerade das obere Waldviertel hat sich immer auf die Beine stellen müssen, um gehört zu werden. Die Menschen brauchen ein Sprachrohr.