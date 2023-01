Waldviertler Blues der "Bluespumpm": Jubiläumstour der Urgesteine

47 Jahre und kein bisschen leise. Die Rede ist von der Waldviertler Band „Blues-pumpm“ mit Aushängeschild „Zappa“ alias Johann Cermak an der Spitze. 47 Jahre bodenständige, erdige und vor allem „ehrliche“ Musik, das macht die Band rund um den weithin bekannten Band-Mitbegründer und Leadsänger aus.

Am Donnerstag spielten sie im Igel das mittlerweile 44. Weihnachts-Silvesterkonzert. Eine Schar treuer Fans war mit dabei, um das Jubiläumskonzert zu erleben. Denn eigentlich stand der Auftritt im Zeichen des 45-jährigen Bestehens, doch dieses konnte in den letzten zwei Jahren nicht ausgiebig zelebriert werden. Bassist Wolfgang Frosch war aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Peter Strutzenberger sprang für ihn ein. Natürlich ohne Proben. „Die Zeit des Probens liegt schon Jahre zurück“, scherzte Johann Cermak bereits bei einem früheren Konzert im Igel. Die Routiniers schaffen das auch so. Special Guest war Judith Pechoc und bereicherte mit Stimme, Geige und Banjo den Abend.

Wollte ursprünglich Förster werden

Zappa erlebte man wie üblich mit Socken auf der Bühne und seine Mundharmonikas in Bier tunkend. Seine Gitarren tragen die Patina einer langen Musiklaufbahn. Ursprünglich wollte Zappa jedoch Förster werden, doch seine langen Haare führten immer wieder zu Problemen. Zappa, der – wegen seiner Ähnlichkeit zum großen US-Musiker Frank Zappa auf einem Bravo-Cover damals schon so hieß, ging nach Wien und wurde Lagerleiterstellvertreter. Die Bluespumpm gab es dann schon, als Zappa 1977 mit fünf Freunden zurück ins Waldviertel nach Edlau zog, um als Selbstversorger zu leben. Hippies in einer Kommune, klassisch, wie man es sich vorstellt.

Der Entstehungszeitpunkt der Band wird mit 20. November 1975, circa 21 Uhr angegeben. Bei einer Session kam die „Bluespumpm“ das erste Mal auf die Bühne, sozusagen auf die Bretter, die die Welt bedeuten. 1979 erschien die erste Langspielplatte. 1980 schaffte die Band den Durchbruch. Airplay in Radio und Fernsehen, sowie Konzerte in Österreich, Deutschland, Italien und Luxemburg waren die Folge. Die unkonventionelle Lebensart der Band in der Selbstversorgerkommune wurde von den Medien gern gezeigt oder erwähnt. Beiträge gab es auch in den damals prägenden Jugendsendungen „Okay“ und „Ohne Maulkorb“.

Drohendes Aus durch ständigen Musikerwechsel

Doch die erste Krise kam schon wenige Jahre später. Durch den ständigen Musikerwechsel zwischen 1983 und 85 drohte der Band das Aus. Doch wie die Geschichte zeigt, überlebte die Band bis heute. Zwischenzeitlich war sie mit sieben Mann Besetzung als Bigband unterwegs. 1988 entdeckten Biker die Musik der „Bluespumpm“, was ihr Konzertauftritte auf internationalen Motorradtreffen einbrachte. 1993 verlieh ihr die Stadt Heideneichstein das „Silberne Ehrenzeichen“. Gemeinsame Konzerte mit Musikgrößen wie Colosseum, ZZ-Top, Black Sabbath, Alvin Lee, Canned Heat, Uriah Heep, Four Non Blondes, Peter Lipa, Hans Theessink - Eurobluesman, Peter Ratzenbeck, Harri Stoika, Mojo Bluesband und anderen bereichern die Biografie der Band. Und wahrscheinlich ist sie noch nicht zu Ende geschrieben.

