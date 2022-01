Weihnachtsaufführung: Lustiges Programm als Aufzeichnung

Die bereits traditionell gewordene Weihnachtsaufführung der Mittelschule Waidhofen Kreativ wurde heuer Corona-bedingt als Film aufgezeichnet.

Die Schüler des Kreativzweiges fanden sich unter Einhaltung strenger Coronaregeln klassenweise am 22. Dezember im Stadtsaal ein, wo ihre weihnachtlichen Stücke zum Thema „Horch, was kommt…“ als Film aufgenommen wurden. Die Kinder wurden am Vortag und am Tag der Aufnahme getestet und durften nur für die Filmaufnahme ihre Masken abnehmen.

Lustiges Programm als Ausgleich für Corona-Jahr

Ganz bewusst wurde ein lustiges Programm gewählt, denn traurige Momente waren im letzten Schuljahr wegen Corona für die Kinder und ihre Eltern sowieso an der Tagesordnung.

Die ersten Klassen brachten die zwei heiteren Kurzstücke „Himmlische Weihnachten“ und „Gestatten, ich bin der Weihnachtshase“ gekonnt zur Aufführung.

Die zweite Klasse setzte mit dem Stück „Yoga mit dem Weihnachtsmann“, in dem Eva Haber als Weihnachtsmann brillierte, fort.

Die beiden Gruppen der dritten Klassen spielten die Stücke „Im Mund geht’s rund“ und „Wie die Hirten das Jesuskind fanden“, beide sorgten für große Erheiterung.

Die 4K2 schließlich lud ein zur Kochshow im Stück „Der Weihnachtsmannkuchen“ und gab schließlich noch das Kurzstück “What for a Bescherung“ zum Besten. Die 4K1 Klasse beendete das Programm mit dem Stück „Weihnachtsmann gesucht“, in dem eine Castingshow veranstaltet wird, um einen Ersatzweihnachtsmann zu finden, der Echte leidet nämlich an Burnout.

Aufführung auf Schulhomepage

Das gesamte Kreativteam der Mittelschule unter der Leitung von Elisabeth Adamowitsch gab sein Bestes, um den Kindern diesen Auftritt zu ermöglichen. Auf der Homepage der Mittelschule Waidhofen kann man durch Anklicken des bereitgestellten Links die gesamte Aufführung anschauen.