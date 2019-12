Von einer „Crazy Krippenshow" über „Schlumpfige Weihnachten“ bis hin zu einer karibischen Band war alles dabei. Gemeinsam schafften es Lehrer und Schüler es wieder, einen sehr bunten Abend zu gestalten, der mit „We wish you a merry Christmas“ sein Ende fand. Die Schüler hätten aber am liebsten noch lange weitergesungen – so viel Spaß hatten sie dabei.