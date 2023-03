Weiter Wirbel um Waldhäusl-Zitat

„Dann wäre Wien noch Wien“ – dieser Sager von Landesrat Gottfried Waldhäusl am 31. Jänner in der Puls24-Diskussionsrunde sorgt in Waidhofen, wo der FPÖ-Mandatar auch als Stadtrat tätig ist, immer noch für Aufruhr. In einer Stellungnahme distanzieren sich die Gemeinderats-Vertreter von ÖVP Waidhofen, IG Waidhofen – GRÜNE und UBL sowie SPÖ Waidhofen nun klar von Waldhäusl Aussagen.

Waldhäusl hatte damals nicht nur für Aufregung in der Sendung gesorgt. Laut Medienberichten hatten fremdenfeindliche Aktionen auch einen Angriff auf das Gymnasium der Schülerin zur Folge. „Wir verurteilen diese Spaltung der Gesellschaft und das Ausgrenzen von Personen mit Migrationshintergrund. Es ist tief erschütternd, dass diese Aussage am 2. Februar nochmals bestätigt wurde“, stellen die Vertreter der Parteien fest.

„Ein Muster, das sich immer wiederholt und das wir auch in unserer Stadtgemeinde immer wieder erleben müssen.“

„Eine Verurteilung des Angriffes auf das Gymnasium wäre in dieser Situation durchaus angebrachter gewesen“, heißt in der Aussendung weiter. Weiters wird darauf verwiesen, dass es Waldhäusl in erster Linie um seine mediale Aufmerksamkeit ginge. „Ein Muster, das sich immer wiederholt und das wir auch in unserer Stadtgemeinde immer wieder erleben müssen.“

Die Waidhofner ÖVP, IG/GRÜNE und SPÖ sehen Wien schon immer als Schmelztiegel der Nationen. Ebenso sei die Migration auch bei uns im Waldviertel nicht wegzudenken, wo seit Jahrzehnten gegen die Abwanderung gekämpft werde. „Nicht nur in den Spitälern, in den Pflegeheimen, in der Hauspflege, sondern auch in vielen anderen Bereichen würde vieles nicht mehr funktionieren, wenn nicht Menschen aus anderen Ländern auch im Waldviertel Jobs und Aufgaben übernehmen würden“, unterstützen die Unterzeichner die Migration von leistungsbereiten Menschen.

„Wir, die Vertreter von ÖVP, IG/GRÜNE und SPÖ distanzieren uns in aller Deutlichkeit von den Aussagen des Landesrates Gottfried Waldhäusl. Nur gemeinsam wird es möglich sein, die anstehenden Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und zu garantieren, dass auch unsere Kinder in einem lebenswerten Umfeld aufwachsen können.“

„Auch Waidhofen hat schon immer von der Einbindung aller Menschen profitiert und nicht von der Ausgrenzung durch Nationalitäten, und daran wollen wir festhalten“, erklären die Gemeindevertreter.

„Jeder, der nach Wien fahren will, kann sich selbst ein Bild machen“, kommentiert Landesrat Waldhäusl.

