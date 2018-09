Das Lager für die Objekte des Stadtmuseums, die aus dem Bauhof entfernt werden mussten (die NÖN berichtete), war wieder einmal Thema im Gemeinderat.

Wie berichtet, waren die Gegenstände in einem ehemaligen Schauraum von Karin Pany untergebracht worden. Nun ging es darum, den zugehörigen Mietvertrag rückwirkend und vorläufig auf fünf Jahre zu beschließen. 500 Euro plus Betriebskosten muss die Stadtgemeinde Waidhofen monatlich bezahlen.

Sowohl die Vertragsdetails als auch die Kosten waren Gegenstand lebhafter Diskussionen. So merkte IG-Waidhofen-Gemeinderat Rainer Christ an, dass nach seinem Verständnis des Vertrags nur Gegenstände, die der Stadtgemeinde gehören, in dem Depot untergebracht werden dürfen, und dass das Museum selbst dort nichts lagern dürfe. Man solle daher den Vertrag umformulieren und das Museum explizit hineinschreiben. Damit begann die Diskussion um die Eigentumsverhältnisse von Gegenständen, die seit Jahrzehnten als Leihgaben an das Museum gelagert wurden.

Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) forderte, binnen eines Jahres zu klären, wem die Gegenstände gehören, und kritisierte die hohen Kosten von 40.000 Euro für fünf Jahre für das Depot. „Wenn die meisten Dinge der Stadtgemeinde gehören, könnten wie sie auch in einem Container lagern“, schlug Waldhäusl als günstigere Option vor.

"Habt ihr den Vertrag überhaupt gelesen"

„Es kann niemand in Waidhofen feststellen, wem was gehört!“ warf ÖVP-Gemeinderat Johann Kargl ein. „Ich weiß aus der Abfallwirtschaft, dass in einen Container bald die Ratten hineinkommen. Das neue Depot ist erstmals ein Lager, das eines Museums würdig ist“, gab Bürgermeister Robert Altschach zu bedenken.

Waldhäusl ließ die Einwände, dass es schwierig sei, die Eigentumsverhältnisse zu klären, nicht gelten: „Wenn wir etwas nicht versuchen, nur weil es schwierig ist, dürfen wir hier nicht sitzen. Wenn ich in der Landesregierung so arbeite, bekomme ich vom Rechnungshof eine drüber.“

Zum Schluss der Diskussion meldete sich Stadtrat Thomas Lebersorger (ÖVP) zu Wort, gewandt an die IG Waidhofen: „Habt ihr euch den Vertrag überhaupt durchgelesen? Die Stadtgemeinde als Mieterin kann Dritten die Einlagerung gestatten“, klärte Lebersorger Christs Einwand auf. „Was wollt ihr immer finden?“

Waldhäusl Zusatzantrag, die Besitzverhältnisse innerhalb eines Jahres zu klären, wurde abgelehnt, der Mietvertrag mit den Stimmen der ÖVP beschlossen.