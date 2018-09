Vier von fünf der trockensten Orte Österreichs gehören zum Bezirk Waidhofen. Bisher gab es so gut wie überall 2018 deutlich weniger Niederschlag als 2017.

„Wir können mit Niederschlagsanalysen, die nicht nur Orte mit Wetterstationen berücksichtigen, sondern auch Wetterradardaten miteinbeziehen, für das gesamte Bundesgebiet die Niederschlagsmengen abschätzen, auch wenn in einer Gemeinde keine Wetterstation steht“, sagt Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Das Waldviertel bildet speziell ein Extrem mit den geringsten Niederschlagsraten. Raabs gilt mit 291 mm Niederschlag bis 24. August als trockenster Ort Österreichs im Jahr 2018. Weikertschlag folgt mit 301 mm, dann kommt Thaya mit 321mm und schließlich Waidhofen mit 323 mm. Im Vergleich dazu gab es in Lackenhof 828 mm und damit am meisten Niederschlag.

Waldverbandsobmann Franz Fischer aus Zemmendorf (Gemeinde Raabs) erklärt, dass durch die Trockenheit der Borkenkäfer vor allem Fichten massiv schädigt. | Archiv

Die meisten Regentage entstanden nicht im Zusammenhang mit großräumigen Wetterfronten, sondern mit lokalen Schauern und Gewittern.

Am häufigsten spielten sich diese am Rand der Alpen und im Hügelland ab, nicht so sehr im Flachland.

Diese Daten sind nicht nur für die gesamte Landwirtschaft problematisch, sondern stellen vor allem für Waldbesitzer eine Katastrophe dar, wie Waldverbandsobmann Franz Fischer klarstellt. Durch die lange Trockenzeit sind viele Bäume geschwächt, wodurch sich der Borkenkäfer leichter in diese hineinfressen und die Bäume noch mehr schädigen kann.

Alleine in Raabs müssen 100 Hektar Wald gerodet werden und der Wert pro Festmeter (fm) sank von 90 Euro auf 40 Euro.

Pro Tag werden ungefähr 1000 fm Holz umgeschnitten, was einen Wertverlust von 50.000 Euro bedeutet. Am stärksten betroffen sind von der Borkenkäfer-Plage die Bezirke Waidhofen und Horn. Besonders die Fichten-Monokulturen sind stark betroffen und werden in dieser Form gänzlich aus der Landschaft des Waldviertels verschwinden.