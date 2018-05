Einer besonderen Herausforderung stellten sich acht Mitglieder der Feuerwehr am 19. Mai beim „Toughest Firefighter Alive“ in Siegendorf (Burgenland), bei dem vier Stationen in voller Einsatzbekleidung absolviert werden müssen.

Die Stationen werden im 10-Minuten-Rhythmus absolviert, wobei maximal vier Minuten je Station zur Verfügung stehen. Beim „Treppenlauf“ muss der Teilnehmer mit Atemschutzgerät neun Stockwerke über ein Treppenhaus hinaufsteigen, einen Druckknopf betätigen und wieder absteigen.

Das „Schlauchziehen“ verlangt, das Ventil einer Tragkraftspritze aufzuschrauben, einen voll befüllten und außen gummierten B-Schlauch über eine Länge von 40 Meter zu ziehen, am Zwischenziel ein Ziel mit dem Strahlrohr abzuspritzen und den kompletten Schlauch zurückzuziehen und in einer Halterung abzulegen.

Viele Stationen forderten die Florianis

Bei der Station „Turm“ muss eine Leiter angelegt werden. Anschließend müssen zwei Kanister mit einem Gewicht von je 15 kg über drei Stockwerke nach oben getragen werden, mit einem Seil muss der Teilnehmer zwei gerollte B-Schläuche den Turm hinaufziehen, die zwei Kanister wieder aufnehmen und den Turm hinabtragen.

Die Station „Wand“ beginnt mit Schlägen mittels 5-kg-Hammer auf einen Schlitten. Nachdem das 70-kg-Gewicht bis zur Endmarkierung befördert worden ist, trägt der Teilnehmer einen Kanister durch zwei Tunnel und wieder zurück. Dann trägt er eine 80 kg schwere Puppe 100 Meter zum definierten Ablegeplatz. Wer dann noch bei Kräften und unter dem 4-Minuten-Limit ist, stellt sich der Überwindung einer drei Meter hohen Eskaladierwand - etwa die Hälfte aller Bewerbsteilnehmer scheiterte bei dieser Prüfung.

Jürgen Dangl, Ferdinand Gudenus, Rainer Schwingenschlögl und Gerald Zmill traten in der Kategorie „Team Wettkampf“ an. In diesem Teambewerb musste jeder der Teilnehmer eine der Stationen durchlaufen, und die einzelnen Zeiten wurden für das Ergebnis zusammengerechnet. Manfred Astner, Otto Nehrer, Christoph Odwody und Horst Winkler traten zusätzlich zum Teambewerb auch im Einzelbewerb an, bei dem jeder alle vier Stationen absolvieren musste. In der Alterskategorie M45 erkämpften Manfred Astner den 2. Platz und Horst Winkler den 3. Platz.