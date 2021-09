Grünes Licht für Postbasis in Waidhofen .

Schon seit Jahresbeginn ist die Bezirkshauptstadt als möglicher Standort für eine neue Postbasis im Gespräch, die als eine von 20 österreichweit aufgrund des gestiegenen Paketvolumens errichtet werden soll. Mit dem Verkauf eines Grundstückes im Betriebsgebiet Ost in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend rückt die Umsetzung des Projekts nun in greifbare Nähe.