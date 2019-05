Filmbühne zeigt "Cold War".

PL/GB/F 2018, 89 Minuten, Regie: Pawel Pawlikowski, Darsteller: Johanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc

Zum Film: Während des polnischen Wiederaufbaus ist der Komponist Wiktor auf der Suche nach Melodien für ein neues Tanz- und Musik-Ensemble. Unter seinen Studentinnen ist auch die Sängerin Zula. Schön, hinreißend und energiegeladen ist sie bald der Mittelpunkt des Ensembles und Wiktor und sie verlieben sich ineinander. Doch als das Repertoire des Ensembles zunehmend politisiert wird, nutzt Wiktor einen Auftritt in Ostberlin, um in den Westen zu fliehen, Zula bleibt der verabredeten Flucht jedoch fern. Die beiden treffen sich Jahre später erneut – nur so flammend ihre Liebe, so zerrissen ist das Paar und Zula muss eine tief greifende Entscheidung treffen.