Lediglich zwischen sechs und neun Jahren alt waren die Schauspieler des Minimusicals, das am vergangenen Dienstag im Plenkersaal gezeigt wurde, doch das tat der schauspielerischen Leistung bei Weitem keinen Abbruch. Die kleinen Bühnenstars begeisterten sowohl mit Gesang und Musik als auch mit Tanz.

Die Theatergruppe „Minimusical“ präsentierte unter der Leitung von Gudrun Wallner das Stück „Steinsuppe“. Unterstützt wurden sie dabei von den Gruppen der Musikalischen Früherziehung.

Seit Beginn des Schuljahres beschäftigen sich die jungen Künstler mit dem gleichnamigen Bilderbuch von Anaïs Vaugelade, der Inhalt des Buches wurde nun kreativ auf die Bühne gebracht.

Die Geschichte spielt an einem kalten Winterabend im Dorf der Tiere. Ein alter Wolf klopft am Haus der Henne an und behauptet, dass er nur noch einen einzigen Zahn habe und daher ganz harmlos sei. Er wolle sich nur gerne bei einer Steinsuppe am Kamin aufwärmen, den Stein für die Suppe habe er selbst mitgebracht. Die Neugierde der Hene siegt und sie lässt den Wolf herein. Die Nachbarn sorgen sich um die Henne und stoßen nach und nach zu Henne und Wolf. Ein ungewöhnlicher Abend beginnt ...

Die jungen Darsteller verstanden es, das Publikum restlos zu begeistern und erhielten viel Beifall für ihre Hingabe auf der Bühne. Am Ende des Abends gab es für alle Besucher eine Kostprobe von der im Stück gekochten leckeren Suppe – natürlich ohne Steine.