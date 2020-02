Eine Ära geht bei der Rotkreuz-Bezirksstelle Waidhofen zu Ende: Nach 23 Jahren löst Werner Kronsteiner Josef Zimmermann als Bezirkskommandant ab.

Vor 50 Jahren hatte der Waidhofner Josef Zimmermann seine Rotkreuz-Tätigkeit aufgenommen. „Ich habe beim Bundesheer als Sanitäter gedient und arbeitete nach dem Wehrdienst im Krankenhaus in Waidhofen. Wenn beim Roten Kreuz in der Nacht jemand ausfiel, rief man mich an und sagte, es ist ja egal, wo du schläfst“, erinnert sich Zimmermann an seine ersten Dienste, die zunächst nicht ganz „offiziell“ waren.

Ausbildung dauerte nur 16 Stunden. Anders als heute wurde man damals mit nur 16 Stunden Ausbildung Rettungssanitäter. Ab 1970 machte Zimmermann regelmäßig Dienste beim Roten Kreuz und bildete sich später auch zum Notfallsanitäter weiter. 1986 wurde er Bezirksstellenleiter-Stellvertreter, eine Funktion, die er bis 2011 innehatte. In diese Zeit fielen zahlreiche Neuerungen wie z.B. die Einführung des Notarztwagens.

Große Veränderungen machte auch das Rotkreuz-Haus mit. „Als ich anfing, war das Gebäude ebenerdig und verfügte über einen Bereitschaftsraum und zwei Räume mit Betten. Das Geschirr haben wir am Klo abgewaschen. Es wurde daher Zeit, etwas zu tun“, erinnert sich Zimmermann an eine Zeit, als man weit von der heutigen Ausstattung der Bezirksstelle im Hinblick auf Platz und Komfort entfernt war.

RK Waidhofen Josef Zimmermann in jüngeren Jahren: Er ist seit 50 Jahren beim Roten Kreuz.

Deswegen kam es in den 1990ern zur ersten Erweiterung, Anfang 2006 folgte dann der Spatenstich für die völlige Neugestaltung. Stolz ist Zimmermann auch auf die Einführung der Jugendrotkreuz-Gruppen, die in Spitzenzeiten bis zu 70 Mitgliedern zählten.

Ein Novum im Waldviertel war auch die Einführung von Alarmplänen für große Betriebe im Bezirk Waidhofen. „Wir waren damit Vorreiter vor etwa acht Jahren“, betont Bezirksstellenkommandant und Bezirkshauptmann Günter Stöger.

Vorreiterprojekt: Defis für Polizeiautos. Ebenso war man im Bezirk Waidhofen federführend bei der Einführung von Defibrillatoren in Streifenwagen der Polizei.

„Der Abgeordnete Erwin Hornek brauchte damals rasch einen Defi zum Herzeigen im Parlament für den damaligen Innenminister Strasser“, erinnert sich Zimmermann an eine Episode während der Aufbauphase. Man habe dann schnell einen Defi organisiert – keine Selbstverständlichkeit, da damals selbst die Rettungsautos noch nicht alle mit dem lebensrettenden Elektroschocker ausgestattet waren.

Einsatz bei Flüchtlingswelle 2015. Besonders in Erinnerung blieb Josef Zimmermann sein Einsatz in Nickelsdorf im Zuge der großen Flüchtlingswelle 2015: „Es war nicht einfach, mit dieser Masse fertig zu werden und das Ganze in organisierte Bahnen zu lenken. Die Lebensmittelversorgung, die hygienischen Zustände und die Sprachbarrieren waren echte Herausforderungen“.

Mit der Übergabe des Kommandos an Werner Kronsteiner wird Zimmermanns Tätigkeit für das Rote Kreuz aber keineswegs zu Ende sein.

„Ich werde weiter als Vortragender und Rettungssanitäter aktiv sein“, verspricht Zimmermann.

Werner Kronsteiner ist bei drei Einsatzorganisationen. Der Ludweiser Werner Kronsteiner ist seit 2011 beim Roten Kreuz. Im Hauptberuf Polizist und in seiner Freizeit auch Feuerwehrmann, übernahm er das Blutspendewesen in der Gemeinde Ludweis-Aigen.

„Wenn ich etwas mache, dann gescheit. Darum habe ich gleich die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht“, sagt Kronsteiner.

Durch seine Tätigkeit bei drei Einsatzorganisationen – Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei – ist er für die Aufgabe des Bezirkskommandanten wie geschaffen, geht es doch dabei darum, die überregionalen Belange des Katastrophenschutzes und der Katastrophenvorsorge im Bezirk zu koordinieren. Zu den Aufgaben des Bezirkskommandos gehört die Führung im Einsatzfall, die Führungsunterstützung an den Bezirksstellen, sowie die Koordination und die Erstellung und Aktualisierung von Alarm- und Einsatzplänen.

Zusammenarbeit großes Anliegen. In den vergangenen Jahren sammelte Kronsteiner bei diversen Großambulanzen und Übungen im Bezirkskommando Erfahrungen.

„Mir ist die Zusammenarbeit unter den Rotkreuz-Kommanden und mit den anderen Einsatzorganisationen ein großes Anliegen“, betont Kronsteiner.

Er freut sich auf seine neue Aufgabe, die er auch mit Respekt betrachtet: „Ich denke, dass es in absehbarer Zeit viele Veränderungen geben wird. Das wird eine Herausforderung werden“, ist Kronsteiner überzeugt.