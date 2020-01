Nach seinem Abgang aus dem Waldviertel kickte er in Marchtrenk, machte nochmals einen Abstecher ins Waldviertel zu Nondorf, ehe er wieder in seiner Heimat andockte. Insgesamt spulte er in Österreich 232 Spiele ab.

Mittlerweile ist Bouchal 38 Jahre alt, hat vom Fußball aber noch immer nicht genug. Aktuell ist er für TJ Spartak Sobeslav in der dritten tschechischen Liga aktiv und belegt dort zur Meisterschaftshalbzeit den fünften Platz. Bouchal glänzt dabei zumeist als Stammspieler, nimmt nun aber einen defensiveren Part ein.