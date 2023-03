25 Jahre täglich Gratisbrot: Kasses nun Kolping-Ehrenmitglied

Mit der Verleihung der Ehren-Mitgliedschaft dankt Kolping Österreich dem Bäckerinnungsmeister Erich Kasses aus Thaya für seinen langjährigen Einsatz zugunsten der Bewohner der Kolping Wohnhäuser Waidhofen. Seit 25 Jahren stellt Erich Kasses der Einrichtung den gesamten Bedarf an Brot und Gebäck unentgeltlich zur Verfügung. Rund 27.000 Kilogramm Backwaren sind in diesen Jahren insgesamt gespendet worden.

Wohnhausleiter Roland Schneider hob in seiner Rede die großartige langjährige Unterstützung durch die Bäckerei der Familie Kasses und das besondere Engagement von Erich Kasses für Menschen mit Behinderung in den Kolping Wohnhäusern Waidhofen hervor. Einerseits sind dies Spenden aus den Erlösen verschiedener von ihm initiierten Veranstaltungen, vor allem aber die tägliche Spende von Brot und Gebäck für die Bewohner seit nunmehr 25 Jahren, wodurch die Bäckerei Kasses mit hoch qualitativen Lebensmitteln zur Lebensqualität beiträgt.

Kolping-Präsidentin Christine Leopold betonte: „Seine großzügige Unterstützung gründet in einer tiefen, persönlichen Verbundenheit mit Kolping und stellt für unsere Einrichtung in Waidhofen nicht nur eine große, materielle Hilfe dar, sondern vor allem ein Zeichen der Wertschätzung aller, die hier arbeiten, und der Menschen, die hier leben.“

Bürgermeister Josef Ramharter erwähnte im Rahmen der Verleihungsfeier, die im Kolping Wohnhaus für Menschen mit Behinderung in Waidhofen stattfand, mehrere zusätzliche Spendenaktionen, die auf Initiative von Erich Kasses zurückgehen, beispielsweise das „Genuss-Festival“ oder eine „Brot-Party“. Rund 100.000 Euro an Spenden sind seit 2002 durch diese und ähnliche Veranstaltungen gesammelt worden. „Hätte ich einen Hut auf, dann würde ich ihn jetzt ziehen“, meinte Ramharter als Zeichen seiner Wertschätzung. Das neue Ehrenmitglied von Kolping Österreich dankte allen, die über die Jahre mitgeholfen haben, der Einrichtung unter die Arme zu greifen. Er habe nie einen Gedanken daran verschwendet, mit der Hilfe für die Kolping-Einrichtung aufzuhören, so Erich Kasses. Besonders erfreulich: seine beiden Töchter, die Meisterbäckerinnen Lena und Laura Kasses, die das Unternehmen inzwischen in vierter Generation übernommen haben, werden die Hilfe für die Kolping-Einrichtung weiterführen.

