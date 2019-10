Er ist die Bilanz detailliert durchgegangen: „Juni war der stärkste Monat, 2018 war es der August“, berichtet er. Das sei 2019 auf Schulklassen zurückzuführen, die im Hitzemonat Juni Abkühlung suchten und ihre Schwimmfertigkeiten verbesserten. „Der Juli war dann durchwachsen, im August waren viele im Urlaub.“ Die Freibad-Veranstaltungen – etwa mit Sparkasse oder Raiffeisenkasse organisiert – seien dafür ein Zugpferd gewesen, alleine bei einer seien 130 Anmeldungen eingegangen. „Das hat natürlich eine sehr starke Bedeutung.“

Die Gäste können seit der vergangenen Saison erstmals mit ihrer Bankomatkarte zahlen, das sei gut angenommen worden. Hieß blickt voraus: „Wir haben keine größeren Investitionen vor“, es sind „nur“ normale Instandhaltungsarbeiten so wie jedes Jahr geplant. Die Wasserqualität wird von den Badewärtern vorschriftsgemäß mehrmals täglich geprüft: „Das passt alles“, ist Hieß, der vor sechs Jahren die Sportagenden übernommen hat, diesbezüglich noch nie auf Probleme gestoßen.

Das Freibad hatte noch am ersten September-Tag offen, den 400 Besucher nutzten. „Sobald die Schule beginnt, hat kaum jemand Interesse am Baden“, erklärt Hieß. Das habe sich mit den Jahren so eingebürgert. Saisonstart war nach dem schlechten Mai-Wetter im Juni.

Die Freizeiteinrichtung sei grundsätzlich ein Service für die Bürger, das sich für die Stadtgemeinde nie rechne. „Die Kosten werden nicht auf die Kunden umgelegt und auch wenn wir 10.000 Besucher mehr hätten, kann das nicht aufgerechnet werden.“ Badende kommen auch aus den umliegenden Bezirken Gmünd und Zwettl. „Seit 2008 sieht man an den Zahlen, dass das Freibad wirklich gut angenommen wird.“