Gelungener Start im Waldbad

Der Zeitplan war knapp: Innerhalb von nur zwei Wochen musste der neue Pächter des Waldbad-Cafés das Lokal für die für 1. Juli geplante Eröffnung herrichten. Nur drei Tage zuvor wurde der Pachtvertrag mit der krigast GmbH von Arthur Kirschke mit Sitz in Amaliendorf vom Gemeinderat mit einer Stimmenthaltung genehmigt.

Dabei sorgte ein gegen die Tochterfirma krischke GmbH eröffnetes Konkursverfahren in der Vorwoche für offene Fragen und eine brodelnde Gerüchteküche. Doch Arthur Krischke und Bürgermeister Ulrich Achleitner (ÖVP) können Entwarnung geben – die krigast GmbH als Betreiberin des Waldbad-Cafés ist davon nicht betroffen. „Ich bin da leider in einen Rosenkrieg verwickelt“, räumt Krischke ein.

Dem guten Start für das Café tat dies jedoch keinen Abbruch. Am Wochenende mussten sich Gäste teilweise anstellen, weil alle 120 Sitzplätze belegt waren. Krischke hatte die früheren Heurigengarnituren durch neue Tische und Stühle ersetzt, was den Sitzkomfort erheblich verbessert. Fertig mit dem Einrichten ist Krischke jedoch noch nicht. „Es kommen noch ein Tischtennis-Tisch, ein 'Wuzzler', ein Dart-Automat und eventuell ein paar Liegen für die Wiese dazu. Ab Mittwoch gibt es außerdem mehr als 30 Sorten Eis“, kündigt der neue Pächter an.

Hinweischilder am Radweg Thayarunde wurden bereits aufgestellt. Eine offizielle Eröffnungsfeier ist für September geplant.