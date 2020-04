Im März gab es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt nur rund 50% der Niederschlagsmenge. Wie akut die Gefahr derzeit ist, zeigen mehrere größere Waldbrände im südlichen Niederösterreich.

Vorsicht auch beim Grillen im Garten

Wie in der Waldbrandverordnung der Bezirkshauptmannschaft angeführt, sind das Rauchen sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und in dessen Gefährdungsbereich verboten, ebenso das Wegwerfen brennender oder glimmender Gegenstände. Das Bezirksfeuerwehrkommando rät außerdem, keine Fahrzeuge auf Wiesen oder Waldflächen anzuhalten oder abzustellen, da die heißen Auspuffrohre bzw. der Katalysator ein Feuer entzünden können. Höchste Vorsicht gilt auch beim Grillen im eigenen Garten. Funke genügt, um eine Hecke in Brand zu setzen.

Rasche Meldung ist wesentlich

Falls man im Waldbereich Flammen oder auch nur eine Rauchsäule bemerkt, sofort zum Telefon greifen und den Feuerwehrnotruf 122 anrufen. Bei den vorherrschenden Wetterbedingungen ist eine rasche Verständigung der Feuerwehr sehr wichtig, da sich ein Feuer auf dem ausgetrockneten Boden rasant ausbreitet. Die hohe Dichte an Freiwilligen Feuerwehren spielt dabei eine zentrale Rolle.

Feuerwehren sind gut aufgestellt

Im Bezirk Waidhofen stehen 4.800 ehrenamtliche Mitglieder bei 117 Freiwilligen Feuerwehren zur Verfügung. Entstehungsbrände können dank der sehr guten Meldebereitschaft der Bevölkerung rasch und effizient in den Griff bekommen werden. Dadurch ist es möglich, größere Schäden in den Waldbeständen zu vermieden.

Nichtbeachtung kann teuer werden

Übertretungen der Waldbrandverordnung werden mit Geldstrafen bis 7.270 Euro oder Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen geahndet.