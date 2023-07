Bezirk Waidhofen/Thaya: Hantieren mit Feuerquellen verboten

Aufgrund der vorherrschenden trockenen Witterungsverhältnisse ist in den Waldbeständen des Verwaltungsbezirkes Waidhofen/Thaya bereits eine sehr starke Austrocknung eingetreten, die auch an der Streuauflage des Waldbodens festzustellen ist. Im Sinne der forstgesetzlichen Bestimmungen liegt daher eine erhöhte Waldbrandgefahr vor, weshalb seitens der Bezirkshauptmannschaft die Waldbrandverordnung in Kraft gesetzt wurde.

Zur Vorbeugung gegen Waldbrände ist im Gefährdungsbereich des Waldes (Waldrandnähe) jegliches Feuerentzünden, das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer sowie die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen, verboten. Ebenso ist es verboten, brennende oder glimmende Gegenstände (wie Zündhölzer und Zigaretten) im Waldbereich wegzuwerfen.

Zufahrtswege freihalten

Die Zufahrtswege zum Wald sind freizuhalten, damit im Falle eines Brandes die Feuerwehr zufahren kann. Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. Es steht jedem Waldeigentümer frei, dieses Verbot in geeigneter Weise ersichtlich zu machen.

Übertretungen dieser Verordnung werden mit Geldstrafen bis zu 7.270 Euro oder mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen bestraft. Die Verordnung gilt bis auf Widerruf.