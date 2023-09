Landtagspräsidenten besichtigten Waidhofner Rathaus

Da der Tag mit einem Frühstück samt Burgbesichtigung und Besuch der Käsemacherwelt in Heidenreichstein startete, waren auch der dortige Bürgermeister Gerhard Kirchmaier und Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger mit von der Partie. Weiter ging es für die Busgruppe zum Mittagessen nach Waidhofen, wo auch das Rathaus besichtigt wurde, und von dort zur Imkerei Stögerer in Windigsteig. Im Anschluss wurde die Saatbaugenossenschaft Meires besucht, ehe der Ausklang in der Brauerei Gallien in Pernegg über die Bühne ging.

Gottfried Waldhäusl hatte das Programm der Tour zusammengestellt. Der Einladung folgten Landtagspräsident Karl Wilfing, Landtagsdirektor Thomas Obernosterer, die Dritte Landtagspräsidentin Eva Prischl sowie etliche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.