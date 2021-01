Besonders herausfordernd war das Jahr 2020 für den Waldkirchner Bürgermeister Rudolf Hofstätter. Nicht nur die Corona-Pandemie beschäftige den Ortschef, auch sein Vater verstarb in dem Jahr.

Kontakt zu den Leuten fehlte. „Wenn man einen Todesfall in der Familie hat, dann ist das nicht leicht“, erzählt Rudolf Hofstätter. „Gemeindemäßig war es genau so schwierig, weil der Kontakt zu den Leuten fehlte. Es gab keine geselligen Unterhaltungen von Feuerwehren oder Vereinen, wo man Dinge ausreden konnte, die die Leute beschäftigten und vielleicht deshalb nicht so geregelt wurden, wie es sein sollte.“

Umlaufbeschluss war nötig. Da anfangs keine Gemeinderatssitzungen abgehalten werden konnten, gab es auch einen Umlaufbeschluss. Danach wurden die Gemeinderatssitzungen ins Gemeindezentrum verlegt, wo man den nötigen Abstand einhalten konnte. Es sind aber einige Projekte auf der Strecke geblieben. Im Gemeindezentrum sollte der Jugendraum fertiggestellt werden, was wegen der Abstandsregeln nicht umgesetzt werden konnte. Das soll nun heuer erledigt werden.

Einnahmen kommen vorwiegend aus Ertragsanteilen. „Unsere Gemeinde hat nicht viele Einnahmen aus Kommunalsteuern, darum ist in dem Bereich nicht viel ausgefallen“, erklärt der Bürgermeister die Situation. „Wir haben uns in den letzten Jahren immer nur das geleistet, was über die Ertragsanteile finanziert werden konnte. Für dieses Jahr haben wir aber schon 80.000 Euro weniger Ertragsanteile.“ Es gebe zwar neue Hilfspakete vom Bund, jedoch müsse vieles davon wieder zurückbezahlt werden.

Auf dringendste Projekte konzentrieren. Man hat sich jetzt auf die dringlichsten Projekte konzentriert, wie die neue Haltestelle beim Kindergarten. „Auf der Ostseite des Gemeindezentrums fällt der Verputz schon runter, das soll nach Möglichkeit auch saniert werden. Die Straßenbauabteilung hat signalisiert, dass die Ortsdurchfahrt Schönfeld nach den Kanalbauarbeiten saniert wird. Hier muss die Gemeinde die Nebenanlagen finanzieren. Das ist finanziell ohnehin schon wieder mehr als genug“, meint der Bürgermeister. Die Sanierung von Güterwegen wird auch umgesetzt, da es im Voranschlag budgetiert ist.

Coronakrise so schnell wie möglich bewältigen. „Mein Wunsch wäre natürlich, dass wir die Coronakrise so schnell wie möglich bewältigen können und die Leute der Impfung vertrauen“, sagt Hofstätter. „Wir werden versuchen, im Gemeindezentrum eine Impfstraße zu errichten, damit die ältere Bevölkerung nicht zu weit fahren muss. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es schwierig bei uns, und wir haben doch rund 50 Über-Achtzigjährige in der Gemeinde.“

Persönlich miteinander reden ist besser. Schön fände er auch, wenn die Feuerwehren und Vereine sich bald wieder mehr treffen könnten, damit sich das Gemeinschaftsleben in der Gemeinde wieder etwas normalisiere. „Es ist für alle besser, wenn sie persönlich miteinander reden, diskutieren oder lachen können. Die jetzige Situation ist für alle deprimierend.“