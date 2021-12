Essen auf Rädern: Neues Fahrzeug wurde in Betrieb genommen

Nachdem die Nachfrage nach Essen auf Rädern auch in der Gemeinde Waldkirchen ständig steigt, hat sich der Verein Hilfswerk Thayatal dazu entschlossen, eine eigene Belieferungstour für die Gemeinde Waldkirchen zu etablieren. Durch die tatkräftige Unterstützung seitens der Gemeinde Waldkirchen haben sich ehrenamtliche Fahrer bereit erklärt, warmes Mittagessen an ältere und hilfebedürftige Mitbürger auszuliefern.

Mit 1. Juli konnte das Team der ehrenamtlichen Fahrer in Waldkirchen starten. Im Dezember konnte nun endlich das neue Fahrzeug für Essen auf Rädern noch vor Weihnachten in Betrieb genommen werden. Ein herzliches Dankeschön an die engagierten freiwilligen Fahrer sowie an die Gemeinde Waldkirchen für ihre Unterstützung wurde ausgesprochen.