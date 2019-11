Pkw-Fahrer, die der älteren Generation ihre warme Mahlzeit bringen, werden zur Zeit für die Gegend rund um Waldkirchen gesucht.

„Es ist schwierig, dafür Leute zu finden“, erklärt Kurt Jürgen Göbl, der für das Hilfswerk die Pflegebetreuung organisiert. Hinter „Essen auf Rädern“ steht der Hilfswerk-Verein, ebenfalls mit Sitz in Raabs. Man fängt in der betreffenden Region fast bei Null an: Das Dobersberger Team betreut zwar gerade Waldkirchen mit, aber die Nachfrage ist so sehr im Steigen begriffen, dass der Verein ein eigenes Team auf die Beine stellen möchte. „Dobersberg alleine kann das bald nicht mehr ab decken“, betont Göbl die Dringlichkeit. „Zehn Personen wären ideal.“ Je mehr sich für die Waldkirchener Gruppe finden, desto eher kann sich jeder besser die Zeit einteilen. Nicht an jedem Tag muss ausgefahren werden.

"Kunden können oft nicht hinaus, um einzukaufen"

„Es wäre schön, wenn wir das zustande bringen könnten.“ Die Lieferanten sind ehrenamtlich tätig, werden aber jährlich zu einer Weihnachtsfeier eingeladen.

Sie können mit ihrer Lieferung anderen helfen, und sie erfahren, wie dankbar die Kunden den zwischenmenschlichen Kontakt annehmen. „Sie können oft nicht hinaus, um einzukaufen, und können daher nicht kochen. ‚Essen auf Rädern‘ ist ein Highlight für sie. Sie können sich austauschen“, schildert Göbl.

Der Führerschein ist natürlich Voraussetzung. Was sollte man sonst noch für die Aufgaben mitbringen? „Eigentlich nur mehr ein freundliches Auftreten“, erläutert Göbl.

Der Hilfswerk-Verein absolviert derzeit zwei große Touren in Raabs und Dobersberg, insgesamt 45 engagieren sich in diesem Bereich freiwillig. Das Pflege- und Betreuungszentrum Raabs und „Meli’s Cafe Restaurant“ in Dobersberg kochen täglich für „Essen auf Rädern“.