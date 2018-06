Ein Ansuchen über 590.000 Euro für die Abwasserbeseitigung in Gilgenberg wurde in der Gemeinderatssitzung Waldkirchen am 7. Juni bewilligt.

Nachtragsvoranschlag einstimmig beschlossen

Weiters wurden Fensterrollos der Firma Josko für vier Fenster im Gruppenraum des Kindergartens an die Firma Haider vergeben. Der Auftrag für eine Notstromsteckdose zum Anschluss eines Notstromaggregats im Gemeindeamt wurde an die Firma Klinger vergeben.

Für die Malerarbeiten der Sockelflächen im Gemeindezentrum wurde die Firma Burian beauftragt. Die Absturzsicherung für eine Stützmauer in Schönfeld wurde an die Firma Reißmüller ver geben. Die Kosten für diese Arbeiten betragen etwa 5.000 Euro.

Zum Datenschutzbeauftragten für die Gemeinde Waldkirchen wurde Herbert Stadlmann bestellt. Für den Straßenbau der Winterseite in Rudolz wurde die Firma Hengl beauftragt. Die Kosten dafür betragen circa 60.000 Euro.

Der erste Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2018 wurde einstimmig beschlossen. Die Genehmigung zur Straßenbenützung für Sondertransporte der Landwirtschaft auf öffentlichen Gemeindewegen wurde ebenfalls beschlossen. Ein Ansuchen des Seniorenbundes um Verwendung des Gemeindewappens durch den Seniorenbund wurde bewilligt.

Alle Mandatare waren bei der Gemeinderatssitzung anwesend.