Der Karlsteiner arbeitete am 5. April gegen 16.15 Uhr mit einem Traktor auf einem Feld im Grenzbereich zu Tschechien. Dabei bemerkte er einen Pkw auf einem anderen Acker, der in der Nähe des Schilfgürtels mit durchdrehenden Rädern im nassen Erdreich stecken geblieben ist. Der Beifahrer dieses Pkw kam zum Karlsteiner und bat um seine Hilfe.

Gemeinsam fuhren die beiden Männer mit dem Traktor zum Pkw und der Karlsteiner befreite das Fahrzeug aus der misslichen Lage. Wieder am Feldweg drehte der Pkw plötzlich um und fuhr in Richtung Straße.

Laut dem Karlsteiner hielt der Wagen aber nochmals beim Schilfgürtel an. Der Lenker und sein Beifahrer zogen ein Gerät – es könnte sich um ein Notstromaggregat oder einen Startlader gehandelt haben – aus dem Schilf und luden dieses in den Pkw. Danach ging ihre Fahrt über die L67 nach Tschechien weiter.

Traktorlenker notierte Kennzeichen

Dieses Verhalten kam dem Traktorlenker sehr verdächtig vor. Er notierte sich das slowakische Kennzeichen am Skoda Oktavia und verständigte die Polizei.

Die Erhebungen ergaben, dass es sich bei diesem Wagen um jenen Pkw handelte, der beim Diebstahl von drei Motorsägen am 28. März in Grenznähe in der Gemeinde Kautzen verwendet worden ist (die NÖN berichtete).

Polizei fahndet nach Tätern

Die beiden Männer, die mit dem Skoda Oktavia mit slowakischen Kennzeichen unterwegs sind, dürften sich auf Diebstähle im Grenzgebiet zu Tschechien spezialisiert haben. Die Polizei fahndet nach den beiden mutmaßlichen Tätern.

Hinweise zu diesen Männern und Meldungen von Geschädigten nehmen die Polizeiinspektionen Dobersberg (Tel. 059133/3461) und Waidhofen (059133/3460) entgegen. Laut Polizei würden derzeit keine Diebstahlsanzeige bezüglich eines Notstromaggregates oder eines Startladers vorliegen.