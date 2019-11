Im Gemeindezentrum Waldkirchen wurde aufgetanzt, Bürgermeister kündigte Beitritt zur Volkstanzgruppe an.

Hofstätter will zu den „88ern“ .

Musik, gutes Essen und Tanzdarbietungen — am 3. Oktober war es wieder Zeit für das traditionelle „Aufg‘spüt & Auf‘tonzt“ der Volkstanzgruppe Dobersberg. Zahlreiche Besucher waren an diesem Tag im Gemeindezentrum Waldkirchen.

Ein Highlight des Tages waren sicherlich die Tanzdarbietungen. Die Gruppen aus Dobersberg hatten dafür in diesem Jahr Unterstützung aus dem Mostviertel, denn als Gastgruppe war die Volkstanzgruppe Texing/Kirnberg angereist, die traditionelle Volkstänze zeigte.

Die Kindervolkstanzgruppe begeisterte die Zuseher besonders. Bei ihrem Auftritt schossen sofort unzählige Handys in die Höhe, um zu filmen. Die Kinder zeigten, dass sie nicht nur das Tanzen, sondern auch das Schuhplatteln genauso meistern wie ihre größeren Vorbilder. Auch die „88er“, also die Mitglieder der Volkstanzgruppe von 1988, wagte sich wieder einmal auf die Bühne. Mit ihrem selbst gedichteten Lied erklärten die Mitglieder, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören, besser tanzen als singen und auch gern so manches Bier trinken. Für das nächste Jahr darf man außerdem gespannt sein, ob Bürgermeister Rudolf Hofstätter seinen Worten Taten folgen lässt und sich den „88ern“ anschließt. Er sprach nämlich davon, wie schade es sei, dass immer weniger Paare bei der Gruppe sind und schlug einen Zusammenschluss vor.

Volkstanzgruppe hat zwei neue Mitglieder

Die Volkstanzgruppe Dobersberg nahm die Darbietungen auch zum Anlass einen kurzen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen. Zwei neue Mitglieder konnten angeworben werden und mit über 60 Proben bereiteten sich die Mitglieder auf die verschiedenen Auftritte vor. Sie zeigten auch gleich, dass sich das viele Üben lohnt. Neben den Volkstänzen ist die Gruppe für ihre Schuhplattler bekannt. Die drei dargebotenen Plattler wurden alle erst im letzten Jahr erlernt. Beeindruckende Figuren gehören ebenso dazu, wie ein bisschen Humor, so zeigten die Mitglieder zum Schluss, dass sie auch „betrunken“ noch platteln können.

Die „Böhmische“ des Musikvereins Dobersberg sorgte für die musikalische Unterhaltung. Neben den selbstgemachten Speisen wurden im Vorfeld auch wieder rund 400 Lebkuchenherzen für die Tombola gebacken.

Die Besucher verbrachten sicherlich einen entspannten Tag und man kann gespannt sein, was sich die Volkstanzgruppe für das zehnjährige Jubiläum im nächsten Jahr einfallen lässt.