Interview mit Rudolf Hofstätter: „Zweitwohnsitze machen Probleme“

Waldkirchen gehört zu den kleineren Gemeinden im Bezirk. Welche besonderen Herausforderungen es bringt, wenn die Sterbefälle höher sind als die Geburten und warum man auf so manche Ummeldung vom Neben- zum Hauptwohnsitz hofft, erzählt Bürgermeister Rudolf Hofstätter (ÖVP) im NÖN-Gespräch.

NÖN: Wie verlief das Jahr 2021?

Rudolf Hofstätter: Pandemiebedingt war 2021 ein eher ruhiges Jahr. Es gab nicht wirklich aufregende Dinge in der Gemeinde. Das größte Projekt war die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Schönfeld. In Rudolz wurde eine Löschwasserzisterne fertiggestellt und mit der Adaptierung eines Molkereigebäudes zum Bäuerinnenladen wurde begonnen. Durch Lieferprobleme wird dieser vermutlich erst im März, anstatt wie geplant schon im Februar, eröffnet werden. Die Landjugend baute im Rahmen des Projektmarathons die Regale dafür. Der Boden wurde erneuert, ein Abfluss und ein Internetanschluss eingebaut und alles neu gestrichen. Der Laden wird im Selbstbedienungskonzept ohne Verkäufer betrieben.

Wie lief es mit Testungen und Impfen in der Gemeinde?

Hofstätter: Wir haben eine Impfquote von 75 Prozent. Es ist bei uns wie überall, es gibt Impfbefürworter und auch Skeptiker. Es gibt jedoch niemanden, der gegen die Impfung in der Gemeinde demonstriert und es gibt auch keine Anfeindungen mir oder der Gemeinde gegenüber. Wir haben in den Gemeindenachrichten sachlich informiert, und aufgrund dessen soll jeder selber entscheiden.

2020 ist mein Vater verstorben, man kann irgendwie sagen Corona-bedingt. Er konnte erst dreieinhalb Stunden nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Rettung war zwar schnell da, aber kein Krankenhaus konnte ihn aufnehmen. Darum stehe ich persönlich einer Impfung positiv gegenüber.

Was plant man für 2022?

Hofstätter: In Schönfeld wird ein Rückhaltebecken errichtet. Das Feuerwehrhaus Rappolz soll ans Fernwärmenetz angeschlossen werden und in Fratres wird die Kapelle saniert. Der Bäuerinnenladen wird wie erwähnt fertiggestellt, die Ostfassade des Gemeindezentrums wird saniert und diverse Instandhaltungsarbeiten, wie bei Wegen, finden sowieso immer statt. Da wir Bücherspenden erhalten haben, wollen wir neben dem Gemeindegebäude eine offene Bücherei einrichten.

Bei 40 Hektar Gemeindewald ist dessen Pflege auch immer ein Thema bei uns. Das Borkenkäfer-Problem hat sich zwar entspannt, aber jetzt muss für die nächste Generation viel nachgepflanzt werden. Die Waldarbeiten wurden ausgelagert, denn wir haben nach wie vor keine Gemeindearbeiter. Wir haben zwar Fahrzeuge, wie einen Traktor für den Winterdienst, dafür haben wir zwei Fahrer in Lohnarbeit, die bei Bedarf unterwegs sind. Für den Sommer gibt es ein Auto mit Anhänger. Hier haben wir Personal aus AMS-Eingliederungsprogrammen, was gut funktioniert. Eine ganzjährige Arbeitskraft können wir uns nicht leisten.

Die Grünlandpflege der Gemeindeflächen macht uns inzwischen auch etwas zu schaffen. Durch die Alterung der Bevölkerung in der Gemeinde können sich viele nicht mehr um die öffentlichen Grünflächen kümmern. Darum fällt immer mehr auf die Gemeinde zurück und das wird zunehmend kostenintensiver.

Was sind die besonderen Herausforderungen einer kleinen Gemeinde?

Hofstätter: Wir sind bedauerlicherweise mittlerweile unter 500 Einwohner, wir haben im Jahr mehr Sterbefälle als Geburten. Die Zweitwohnsitze machen uns auch Probleme. Wir haben zuletzt im Gemeindebrief Menschen mit Zweitwohnsitz eingeladen, uns mit einer Ummeldung zum Hauptwohnsitz zu unterstützen. Wir haben an die 150 Zweitwohnsitze, für die wir keine finanziellen Zuwendungen bekommen, die Infrastruktur ist aber trotzdem zu erhalten. Mit dem Parkpickerl in Wien werden die Leute auch gezwungen, dort ihren Hauptwohnsitz zu melden. Da wird es aber Lösungen brauchen. Es würde schon reichen, wenn wir ein Drittel der Ertragsanteile für einen Nebenwohnsitz bekommen würden.

In den vergangenen zehn Jahren wurden in allen sieben Katastralgemeinde die Abwasserbeseitigungen erneuert, die Ortsnetze wurden verkabelt, Energiesparlampen für die Ortsbeleuchtung eingesetzt und flächendeckend Glasfaser verlegt. Es wurde also sehr viel umgesetzt und investiert. Aber ich bin jetzt in der dritten Periode Bürgermeister, und es gab bei der Gemeinde keine einzige Anfrage für einen Bauplatz. Die Leute, die gebaut haben, haben den Baugrund von der Familie oder aus dem persönlichen Umfeld. Da unsere Infrastruktur hinsichtlich Arbeitsplätze sehr schwach ist, besteht von außerhalb diesbezüglich keine Nachfrage. Leider schließt auch im März die Filiale der Raiffeisenkasse, und es geht wieder ein Teil der Infrastruktur verloren, was vor allem ältere Leute trifft.

Was wünschen Sie sich von 2022?

Hofstätter: Langsam sollte sich alles wieder normalisieren. Persönliche Treffen zum Gedankenaustausch fehlen sehr. Man merkt bei den Leuten eine gewisse Gereiztheit. Jedes Wort wird mittlerweile in allen Lebensbereichen auf die Waagschale gelegt und sorgt vielfach für Unmut und Verärgerung. Das Miteinander und der Austausch sollte deshalb wieder mehr gepflegt werden, sobald die Corona-Lage es zulässt. Schön wäre es auch, wenn mancher Zweitwohnsitz zum Hauptwohnsitz würde.

