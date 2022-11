Jubiläum der Volkstanzgruppe: „Aufg´spüt und auf´tonzt!“

„Aufg´spüt und auf´tonzt!“ Unter diesem Motto fand vergangenen Sonntag das bereits zehnte Volkstanzfest der Volkstanzgruppe Dobersberg im Gemeindezentrum Waldkirchen statt. Für musikalische Unterhaltung beim Frühschoppen sorgte die „Böhmische Partie“ der Blasmusik Dobersberg. Anschließend wurde zum Mittagstisch geladen. Zu Gast war heuer die Volkstanzgruppe aus Litschau.

Die Freude war groß, dass es nach zwei Jahren wieder losgehen konnte, und dass auch neue Mitglieder beigetreten sind. Diese wurden dem Publikum vorgestellt. Die Gruppe hat im Jahr rund 36 Proben und hatte heuer sechs Auftritte. Von Firmenfeiern, Weinfest und Maibaumaufstellen reichen die Anlässe. Die Volkstanzgruppe, und auch die Kindervolkstanzgruppe, freuen sich über Auftrittsmöglichkeiten und können gerne angefragt werden.

Traditionelles und Rockmusik

Die Darbietungen begannen mit der Volkstanzgruppe Dobersberg mit einem traditionellen „Marschierboarischen“ und „Untersteirer“ begleitet mit einer Steirischen Harmonika. Die Musik sollte aber zunehmend rockiger werden und beim letzten Plattler wurde sogar zu „Narcotic“ einem Lied der deutschen Rockband „Liquido“ getanzt.

Im Jahr 2013 wurde in Dobersberg auch eine Kindervolkstanzgruppe gegründet. Von den aktuell 35 Kindern waren am Sonntag rund 25 auf der Bühne. Die Kinder zeigten drei Tänze und danach noch zwei Plattler in Lederhose. Bettina Pabisch, die auch seit 2016 die Kindervolkstanzgruppe leitete, verlässt die Gruppe und wurde nach der Aufführung mit einem Geschenk verabschiedet. Die Gastgruppe aus Litschau präsentierte vier Tänze mit Akkordeon-Begleitung.

Das Fest „Aufg´spüt und auf´tonzt!“ wurde 2011 erstmals abgehalten, um einheitliche Dirndln anschaffen zu können. Viele Auftritte liegen dazwischen. Beim Fest am Sonntag konnten auch die Burschen neue Hemden und Gilets präsentieren.

Bürgermeister Rudolf Hofstätter, selbst einmal Mitglied einer Volkstanzgruppe, bedankte sich für die gelungene Veranstaltung und das Engagement der Gruppe, die dadurch Traditionen pflegt und am Leben erhält.

