Neuer Bäuerinnenladen hat eröffnet

Im ehemaligen Molkehaus gegenüber dem Gemeindezentrum wurde am 10. April der Bäuerinnenladen eröffnet. Dieser soll sowohl für die örtliche Bevölkerung als Nahversorger als auch für die Nutzer des Radweges als Verpflegungsstation dienen.

„Wer in unserem Selbstbedienungsladen einkauft, der kauft garantiert gute Lebensmittel aus der Region, zeigt Wertschätzung gegenüber unseren Bauern und schont außerdem auch noch das Klima“, betonte Ingrid Kraus.

Der Innenausbau erfolgte in Eigenregie von Herbert Haidl und Reinhard Ringl, die Regale im Bäuerinnenladen wurden von der Landjugend Waldkirchen im Rahmen des Projektes „Tatort Jugend“ hergestellt. Bürgermeister Rudolf Hofstätter zeigte sich erfreut, dass es nach über 20 Jahren wieder ein Geschäft in Waldkirchen gibt: „Ich hoffe, dass die Bevölkerung das Angebot annimmt und wir das in der Region halten können, was unsere Vorfahren hier aufgebaut haben.“

Die Vizepräsidentin der Landes-Landwirtschaftskammer, Andrea Wagner, gratulierte zur Vielfalt der angebotenen Produkte.

Pfarrer Gerhard Swierzek sprach vor der Segnung des Bäuerinnenladens die Problematik der Absiedelung und der Globalisierung an, die „über das Ziel geschossen“ sei.

Zurück zu ‚Tante Emma‘

