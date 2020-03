Zur konstituierenden Sitzung trat der Waldkirchner Gemeinderat am Donnerstagabend im Gemeindeamt zusammen. Bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner war in der Marktgemeinde außer der ÖVP keine andere Partei angetreten, deshalb besteht der Gemeinderat nun ausschließlich aus ÖVP-Mandataren.

Altersvorsitzender Franz Eipeltauer ist neu im Gemeinderat und hatte als seine allererste Aufgabe die Sitzung zu eröffnen und bis zur Wahl des Bügermeisters auch zu leiten. Alle 15 anzugelobenden Gemeinderatsmitglieder, darunter die fünf neu Hinzugekommenen Daniela Moza, Franz Eipeltauer, Helmut Ringl jun., Florian Christian und Marlis Eipeltauer, waren anwesend und wurden angelobt.

14 von 15 Stimmen für Hofstätter

Bürgermeister Rudolf Hofstätter wurde mit 14 gültigen Stimmen von 15 (ein Stimmzettel war ungültig) wiedergewählt und bedankte sich für das prolongierte Vertrauen. Der Wahlvorschlag für den Gemeindevorstand (geschäftsführende Gemeinderäte) lautete auf Gerhard Braunsteiner (er erhielt 13 Stimmen, 2 ungültig), Herbert Haidl (14 Stimmen, 1 ungültig), Manfred Pabisch (14 Stimmen, 1 ungültig) und Reinhard Ringl (13 Stimmen, 2 ungültig). Ringl, Jahrgang 1976, technischer Angestellter aus Rappolz, ist neu im Vorstand.

Vize Braunsteiner erhielt ebenfalls 14 von 15 Stimmen

Bei der Wahl des Vizebürgermeisters erhielt Gerhard Braunsteiner 14 gültige Stimmen (1 leerer Stimmzettel) und nahm das Amt dankend an. In den Prüfungsausschuss gewählt wurden Edmund Ringl mit 13 Stimmen und Markus Dörrer mit 14 Stimmen, Roland Haidl erhielt 14 Stimmen und wurde zum Vorsitzenden und Obmann des Prüfungsausschusses gewählt. Die Wahl der weiteren Gemeinderatsausschüsse erfolgte per Handzeichen und für jeden Ausschuss einstimmig, ebenso die Ernennungen zu Spezialaufgaben.

Hofstätter bedauerte, dass die SPÖ, die früher zwei Mitglieder im Gemeinderat hatte, diesmal nicht mehr zur Gemeinderatswahl angetreten sei: „Ich finde es schade, dass sich keine Kandidaten der SPÖ gefunden haben, die sich der Wahl stellen wollten. Es freut mich aber, dass die Wahlbeteiligung trotzdem verhältnismäßig hoch war.“

Was tun gegen Einwohnerschwund?

Welche Überlegungen es gäbe, den Einwohnerschwund in der Gemeinde aufzuhalten? - Bürgermeister Hof stätter: „Es ist äußerst schwierig, die Genehmigung vom Land NÖ zur Umwidmung von Grünland in Bauland zu erhalten. Derzeit hat jedes Haus einen eigenen Brunnen, die Qualitätsauflagen für neue Brunnen sind kaum zu erfüllen, daher gibt es auch keine Baugenehmigung. Es gibt kein Lebensmittelgeschäft, nur ein einziges Gasthaus in Waldkirchen und eines in Fratres, das nur im Sommer geöffnet hat. Arbeitsplätze in die Gemeinde zu bringen, ist ebenfalls schwer. Was wir bieten können, sind flächendeckende Kanalanschlüsse und Glasfaser.“

Pläne für die neue Periode

An Vorhaben und Plänen für die neue Gemeinderats-Periode zählte Hofstätter die Löschwasserversorgung in Rudolz und Schönfeld auf, die Sanierung der Ortsdurchfahrten in Fratres und Schönfeld, die Sanierung und Neuerrichtung von Siedlungsstraßen in Waldkirchen und die Sanierung des Gemeindehaus-Daches.

Auch ein Schlafwaggon am ehemaligen Bahnhofsgelände ist geplant.