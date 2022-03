Rechnungsabschluss: Erfolgreich bei Schuldenabbau

Werbung

Weiterhin erfolgreich ist die Gemeinde Waldkirchen bei ihrem Schuldenabbau.

Im Vorjahr konnten wieder rund 120.000 Euro getilgt werden. Ende 2020 betrug der Schuldenstand noch rund 1,31 Millionen Euro, Ende 2021 lag er bei 1,19 Millionen Euro. Das geht aus dem Rechnungsabschluss von 2021 hervor.

„2010 machte die Pro-Kopf-Verschuldung noch 4.700 Euro aus, jetzt liegen wir bei 2.300 Euro pro Kopf“, erläutert Bürgermeister Rudolf Hofstätter. „Abgerechnet wurde mit 503 Einwohnern, mittlerweile hat die Gemeinde unter 500 Einwohner.“ Der Rechnungsabschluss wurde in der Gemeinderatssitzung am Freitag einstimmig angenommen.

Beschlossen wurde auch die Vergabe der Sanierungs-Arbeiten im Gemeindezentrum. Die Arbeiten für den Kamin, die Ostfassade und Obergeschossdecken-Dämmung werden vom Lagerhaus Waidhofen um rund 50.000 Euro ausgeführt.

Für den geplanten Eislaufplatz in Waidhofen beim EKZ wurde ein Kostenbeitrag von einem Euro pro Gemeindebewohner beschlossen.

In Rappolz wurden zwei Hausnummern an Neubauten vergeben. Der Männerspielplatz erhielt ebenso eine Hausnummer, die Adresse lautet Rappolz 66.

Die Gemeinde kauft in der Katastralgemeinde Waldhers ein an den Gemeindewald angrenzendes Waldstück von 26 Quadratmeter an.

Die laufende Kontrolle des Baumkatasters für 2022 wurde an die Bundesforste für 350 Euro vergeben.

Für etwaige Unwetterschäden und für laufende Sanierungen bei Güterwegen wurde die Firma Zach als Bestbieter beauftragt.

Die EVN erhielt die Erlaubnis durch Gemeindegrund in Rappolz eine Stromleitung zu verlegen.

Eine Gemeindefläche wurde an eine Privatperson zur Holzlagerung verpachtet.

Die neue vertragsbedienstete Daniela Moza wurde zur Kassenverwalterstellvertreterin bestellt.

In die Generalversammlung Leader Thayaland wurden Bürgermeister Rudolf Hofstätter und Daniela Moza entsandt.

Die Gemeinde tritt der Energiegemeinschaft Thayaland bei.

Klimabeauftragter Vizebürgermeister Gerhard Braunsteiner konnte mit der Umstellung der Ortsbeleuchtungen auf Energiesparlampen sowie der Beheizung von Schule, Kindergarten und Gemeindezentrum mit Pelletsheizung einen erfolgreichen Klimareport vorlegen.

Der Volkshilfe wurden 100 Euro an Subvention gewährt.

Der Bürgermeister berichtete, dass der Pfarrhof für drei Flüchtlingsfamilien zur Verfügung gestellt werden könnte. Im Falle eines Bedarfs werden die Wasserleitung von der Schule zum Pfarrhof verlängert und kleinere Sanierungsarbeiten im Inneren vorgenommen.

Am 10. April wird der neue Bäuerinnenladen im Molkehaus eröffnet.

Die Beschlüsse waren alle einstimmig.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.