Verabschiedung: Lange im Dienst der Gemeinde

Mit Anita Muthsam und Elisabeth Wagner wurden zwei langjährige Gemeindebedienstete in Waldkirchen vor Kurzem in den Ruhestand verabschiedet. Anita Muthsam war 23 Jahre in der Verwaltung im Gemeindeamt und Elisabeth Wagner knapp 25 Jahre als Betreuerin im Kindergarten in Waldkirchen tätig. Bei der Pensionierungsfeier mit Gemeinderäten, Vereinsobmännern und Feuerwehrvertretern bedankte sich Bürgermeister Rudolf Hofstätter bei beiden Damen für die langjährige, gute Zusammenarbeit und wünschte ihnen auf ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute und Gesundheit. „Wir hatten ein wirklich sehr kollegiales Verhältnis. Anita Muthsam war eine äußerst kompetente Mitarbeiterin, und Elisabeth Wagner hat sich vorbildlich um die Kinder gekümmert“, erzählt Hofstätter gegenüber der NÖN.

Mehr Verwaltung

Anita Muthsam ist am 19. Juli 1999 in den Gemeindedienst eingetreten. Bürgermeister war damals Franz Hummel. Auf ihn folgten Gerhard Rillander und der jetzige Bürgermeister Rudolf Hofstätter. Die wesentlichen Aufgaben von Anita Muthsam waren - neben Sekretariatstätigkeiten - das Meldewesen, die Wahlen und die Gemeindezeitung. 2010 hat sie auch das Bauamt übernommen. Ebenso wurden die Veranstaltungsanmeldungen und Abrechnungen für das Gemeindezentrum von ihr erledigt. Ihr Eindruck ist, dass die Verwaltungsarbeiten in den letzten 23 Jahren mehr geworden sind. „Es sind immer wieder neue Bereiche dazu gekommen, wie z.B. das Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister oder die Energiebuchhaltung“ erklärt Anita Muthsam.

Mit 1. Juni trat sie den Ruhestand an und genießt es, dass sie sich ihre Zeit nun frei einteilen kann. „Ich habe mehr Zeit für die Familie“, erzählt sie „und ich hoffe, dass wir gesund bleiben und ich mit meinem Mann hin und wieder verreisen kann.“

Für Kinder da sein

Elisabeth Wagner ist seit Jänner 2020 in Altersteilzeit und seit 1. Juli gänzlich in Pension. Sie trat am 1. September 1997 ihren Stelle als Betreuerin im Kindergarten an und hat sechs Leiterinnen und einen Leiter erlebt. „Mit Kindern ist jeder Tag anders, da weiß man vorher nicht, was alles auf einen zukommt. Am wichtigsten war mir aber immer, dass sich die Kinder wohlgefühlt haben und dass ich da war, wenn sie mich gebraucht haben“, erzählt Wagner.

Die Zahl der Kinder sei über die Jahre geringer geworden. „Es gab schon Jahre, in denen man nicht gewusst hat, ob es noch weitergeht. Aber schon bei meinem Arbeitseintritt hieß es, dass der Kindergarten bald geschlossen wird, aber es gibt ihn noch immer“, berichtet sie freudig. Es sei schwieriger geworden, die Kinder zu begeistern. Früher habe es viele Spiele nur im Kindergarten gegeben, heute hätten sie schon fast alles zuhause. Sie genieße es jetzt, nicht gebunden zu sein und auch spontan etwas unternehmen zu können.

