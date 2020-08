Die drei Wohnwaggons am ehemaligen Bahnhof Waldkirchen entlang der Thayarunde erfreuen sich großer Beliebtheit. Darum werden diese Nächtigungsmöglichkeiten etappenweise ausgebaut. Ein weiterer Wohnwaggon wurde bereits angeliefert, zwei folgen noch in den nächsten Wochen. Zudem wird einer der Waggons, die schon vor der Errichtung des Radweges am Bahnhof geparkt waren, zu einem Schlafwaggon umgebaut.

1985 als erster und einziger Schlierewaggon behindertengerecht

Vor Kurzem ist auch ein Schlierenwaggon in Waldkirchen gelandet. Dieser 1970 gebaute Erste-Klasse-Waggon wurde 1985 als erster und einziger Schlieren-Reisewaggon in Österreich versuchsweise behindertengerecht umgebaut. Der Waggon wird jetzt lackmäßig restauriert und bietet anschließend für Frühstücksgäste einen waggonnostalgischen Aufenthalt.

Der Verein Zukunftsraum Thayaland und die Gemeinde Waldkirchen begannen 2018 mit zwei Wohnwaggons zum Übernachten, und dieses einzigartige Angebot wird immer mehr nachgefragt. „Die Anfragen können wir derzeit gar nicht abdecken“, freut sich der jetzige Pächter Michael Schmidtmayer. „Größere Gruppen müssen wir derzeit leider oft abweisen.“

Nachhaltig: Aus alten Waggons werden Hotels

Um das ambitionierte Projekt „Nächtigungsmöglichkeiten an der Thayarunde“ auszubauen, versucht der Verein Zukunftsraum Thayaland mit einem Konzept der Nachhaltigkeit alte Waggons, die bei den Eisenbahngesellschaften aus dem Verkehr genommen wurden, wieder einer Verwendung zuzuführen. „Damit können wir mit sparsamsten Ressourceneinsatz Bettenkapazität schaffen“, meint Zukunftsraum Thayaland-Obmann Eduard Köck. „Die alten Bauzugwaggons von der ÖBB sind dabei besonders gut geeignet, da sie ja zu Wohnzwecken gebaut wurden und von uns nur mit neuen Sanitäreinrichtungen ausgestattet werden müssen. Eine Prämisse von uns ist dabei auf Originalität zu achten.“

Nachbarbetriebe profitieren von Waggonhotels

Große Zufriedenheit herrscht auch bei den Nachbarbetrieben der Wohnwaggons. „Der Standort könnte gar nicht besser sein“, erzählt Robert Weber vom „Robert’s Radservice“. „Ich bin sehr zufrieden. Wobei der Großteil der Kunden aus der ansässigen Bevölkerung kommt. Es kommt eher selten vor, dass ein Radtourist genau in der Nähe ein Gebrechen hat, aber ich habe auch Kunden aus anderen Bezirken.“

„Ich darf mich wirklich nicht beklagen“, erzählt auch Wirtin Regina Hochleitner vom „Hoki’s Stüberl“ erfreut. „Ich glaube, es darf sich kein Wirt rund um den Radweg beklagen. Ich habe auch viele tschechische Gäste, die können natürlich auch mit Kronen bezahlen.“ Während der Corona-bedingten Grenzschließung seien viele österreichische Gäste bei ihr gewesen. „Jeder hat sich gefreut, wieder raus zu kommen“, meint sie. Bis zum Vorjahr betrieb sie die Wohnwaggons. „Ich profitiere jedoch noch immer von den Gästen, sie kommen zu mir einkehren.“