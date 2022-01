3.079 Stunden leistete Wehr im Jahr 2021

Eine Bilanz von 3.079 geleisteten Stunden konnte die Freiwillige Feuerwehr Waldreichs bei ihrer Mitgliederversammlung im Feuerwehrhaus vorlegen. Erbracht wurde diese Leistung bei 18 Einsätzen, 40 Übungen, 173 Tätigkeiten, einem Bewerb, 30 Kursteilnahmen und zwei Ausbildertätigkeiten.

FeuerwehrkommandanMarkus Langsteiner führte die Angelobung von Hannes Buxbaum durch. Befördert wurden Nina Lebersorger zur Feuerwehrfrau, Niklas Dimmel, Peter Bauernfried und Thomas Meister jeweils zum Löschmeister und Martin Gilly zum Oberlöschmeister. Den aus ihrer Funktion ausgeschiedenen Feuerwehrmännern, Verwalter Josef Buxbaum und Zeugmeister Karl Allinger, wurde der Ehrendienstgrad verliehen.

Die Funktion Leiter des Verwaltungsdienstes übernahm Alexander Albrecht, zum neuen Zeugmeister wurde Stefan Schlosser ernannt. Der derzeitige Mannschaftsstand beträgt 48 aktive Feuerwehrmitglieder und drei Kameraden in der Reserve.

Bürgermeister Ulrich Achleitner bedankte sich bei den beiden ausgeschiedenen Kameraden. Ein Dank erging auch an alle Ausgezeichneten. „Es ist schön zu sehen, dass doppelt so viel gearbeitet wurde wie im Vorjahr. Im Großen und Ganzen wünsche ich toi, toi, toi, und ich hoffe, dass es heuer besser wird. Danke und gut Wehr, und bleibt’s g’sund“, so der Bürgermeister.