Feuer griff auf Wald über: Wehren verhindern Großbrand .

In Waldreichs (Gemeinde Groß Siegharts, Bezirk Waidhofen) ist am Samstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen: Ein Holzstoß stand in Flammen und griff auf den Hochwald über. 85 Mitglieder von sechs Feuerwehren standen im Einsatz und konnten einen Großbrand verhindern.