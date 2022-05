Kraxel-Einsatz am Maibaum

Werbung

Nach dem Aufstellen durch Muskelkraft mit „Schwablern“ wurde der Baum bis in die Morgenstunden bei einem romantischen Lagerfeuer bewacht. Aufgrund eines Missgeschickes hing der Kranz am Sonntagmorgen schräg am Maibaum.

Es erfolgte ein besonderer Einsatz des Kameraden Josef Buxbaum als „Maibaum-Kraxler.“

Dieser holte sich seine Steigeisen und kletterte auf dem Maibaum ca. 20 Meter nach oben, um den Kranz in die richtige Lage zu bringen. Jetzt ist der Baum erst richtig schön. Der Abstieg wurde unter großen Jubel der anwesenden Kameraden gemeistert.

