"Heftig-emotionale Debatte": Was bringt die Autobahn? .

„Wir sind schon zwei Stunden in heftig-emotionaler Diskussion“, rekapituliert Moderator Ernst Wurz zwischendurch. Das Reizthema ist die „Europaspange“: Der Stadtsaal in Waidhofen an der Thaya ist anlässlich einer Podiumsdiskussion am Freitagabend (28. Februar) so gefüllt, dass etliche stehen mussten.